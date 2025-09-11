Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Άλσος στη δυτική Αιγιάλεια στην Αχαΐα.

Λόγω των ανέμων το πύρινο μέτωπο έλαβε διαστάσεις και επεκτάθηκε σε δασική έκταση ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης σε 3 χωριά της περιοχής αφού οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια.

Ζημιές σε αποθήκες

Λόγω της δύσκολης κατάστασης οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους στο χωριό Μερτίδι να απομακρυνθούν προς Αίγιο και στα χωριά Λάκκα και Τούμπα προς Κρήνη.

Σύμφωνα με αναφορές το πύρινο μέτωπο λίγο πριν τις 5 το απόγευμα είχε πλησιάσει τα χωριά Λάκκα και Γρηγόρη ενώ η φωτιά καίει εκτάσεις με καλλιέργειες και δάσος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στο μέτωπο που καίει κοντά στην περιοχή Λάκκα όπου υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις με την εικόνα να είναι καλύτερη στα άλλα σημεία.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα η φωτιά ήταν σε πλήρη ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με μικρές διάσπαρτες εστίες χωρίς πλέον να κινδυνεύουν τα χωριά της περιοχής.