Φωτιά στην Αχαΐα: Βελτιωμένη η εικόνα από το μέτωπο – Εκκενώθηκαν χωριά, κάηκαν αγροικίες
Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:16

Φωτιά στην Αχαΐα: Βελτιωμένη η εικόνα από το μέτωπο – Εκκενώθηκαν χωριά, κάηκαν αγροικίες

Η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια σε τρία χωριά ενώ ζημιές έχουν υποστεί αποθήκες - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Upd:11.09.2025, 18:28
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Άλσος στη δυτική Αιγιάλεια στην Αχαΐα.

Λόγω των ανέμων το πύρινο μέτωπο έλαβε διαστάσεις και επεκτάθηκε σε δασική έκταση ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης σε 3 χωριά της περιοχής αφού οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια.

Ζημιές σε αποθήκες

Λόγω της δύσκολης κατάστασης οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

YouTube thumbnail

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους στο χωριό Μερτίδι να απομακρυνθούν προς Αίγιο και στα χωριά Λάκκα και Τούμπα προς Κρήνη.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με αναφορές το πύρινο μέτωπο λίγο πριν τις 5 το απόγευμα είχε πλησιάσει τα χωριά Λάκκα και Γρηγόρη ενώ η φωτιά καίει εκτάσεις με καλλιέργειες και δάσος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στο μέτωπο που καίει κοντά στην περιοχή Λάκκα όπου υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις με την εικόνα να είναι καλύτερη στα άλλα σημεία.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα η φωτιά ήταν σε πλήρη ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με μικρές διάσπαρτες εστίες χωρίς πλέον να κινδυνεύουν τα χωριά της περιοχής.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου
Στα Πετράλωνα 11.09.25 Upd: 15:42

Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου

Το θύμα κατονόμασε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες - Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και δύο 17χρονοι - Για την υπόθεση προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο για εμπορία ανθρώπων - Βίαζε, εξέδιδε και ανάγκαζε τα θύματα να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία
Le Monde 11.09.25

Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία

Με τις 500 μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία να αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ της χώρας, η δημοσιονομική σωτηρία είναι κάτι παραπάνω από εμφανές που βρίσκεται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι. Γκρίζα τα σύννεφα για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο