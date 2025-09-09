Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε δασική έκταση κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.