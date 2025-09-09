Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
- Μανώλης Γλέζος: Ο δικός του «Γολγοθάς»
- Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
- Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
- Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε δασική έκταση κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της Στεμνίτσας Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025
- Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
- Μπορεί η ΑΙ να ανατρέψει το μέλλον της εργασίας ή υπερεκτιμούμε τον αντίκτυπό της;
- Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
- Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
- Μπαϊρού: Συνάντηση με Μακρόν για να υποβάλει την παραίτησή του
- Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις