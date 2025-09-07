Φωτιά στη Λάρισα κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη Λάρισα το βράδυ της Κυριακής (7/9).

Το πύρινο μέτωπο «μαίνεται» κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές της πόλης, όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Άμεσα στο σημείο η Πυροσβεστική

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και καίει ξερά χόρτα.