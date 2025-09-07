Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πλαγιάρι – Στη μάχη και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στο Πλαγιάρι
Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα η φωτιά βρίσκεται επί της οδού Ανθεών στο Πλαγιάρι προς Επανομή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025
