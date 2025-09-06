Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολική Μάνη – Στη μάχη και εναέρια μέσα
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολική Μάνη
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2025
