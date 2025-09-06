Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Δομοκού και συγκεκριμένα σε δασική έκταση μεταξύ Πετρωτού και Αχλαδιάς, στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά έκαιγε από περίπου τις 21:00 το βράδυ δασική έκταση, κυρίως πουρνάρια

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από όλη τη Φθιώτιδα, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Από την ΠΥ κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Δομοκού και μηχανήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Δύσβατο σημείο, συνθήκες άπνοιας

Η φωτιά έκαψε δασική έκταση, κυρίως πουρνάρια, και ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες περί τις 21:05, ενώ σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλούνταν κατοικημένες περιοχές.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι πυροσβέστες αναγκάζονταν να στήνουν εγκαταστάσεις και να κινούνται με τα πόδια για να φτάνουν στις εστίες. Ωστόσο κατάφεραν από το βράδυδ να σβήσουν τις φλόγες στο μεγαλύτερο μέρος της του πύρινου μετώπου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή πετρωτό Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 68 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

