Φωτιά στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής – Ήχησε το 112, στη μάχη επτά εναέρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής και άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2μ ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στη Χαλκιδική

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες δεν απειλούνται. Ωστόσο, λίγο μετά τις 17:30 ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.