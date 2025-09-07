Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε υπόγειο βοηθητικό χώρο ξενοδοχείου στην Καλλιθέα, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος χώρος υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημίες, ενώ δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, ωστόσο, το ξενοδοχείο εκκενώθηκε για λόγους πρόληψης.

Πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο έσβησαν γρήγορα τη φωτιά και η λειτουργία αποκαταστάθηκε.