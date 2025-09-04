newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 20:18
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
Φωτιά σε ελαιοτριβείο βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 19:10. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

YouTube thumbnail

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

Παράλληλα, ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών».

Στιγμιότυπο από την πυρκαγιά στην Ορμύλια

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», σημειώνεται στο σχετικό μήνυμα.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, Γιάννης Λελεγιάννης απηύθυνε εξίσου έκκληση στους κατοίκους επισημαίνοντας ότι «εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ορμύλια, παρακαλείστε να προστατέψετε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά κλπ. καθώς καίγονται πλαστικά».

Ενέργεια
Economy
inWellness
inTown
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη
Ελλάδα 04.09.25

Συνελήφθη 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Πειραιά και Ομόνοια - Ο ίδιος παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα

Η αρπαγή του βρέφους έγινε στα Καμίνια και το μωρό βρέθηκε στην οδό Καλλιρόης - Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άρπαζε τα μωρά για να καταδείξει ότι οι Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ήπειρος: Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι – Εξαφανίστηκε όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες
Έρευνα σε εξέλιξη 04.09.25

Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι - Ο σύζυγός της πήγε να βγάλει φωτογραφίες και όταν γύρισε δεν την βρήκε

Το ζευγάρι από την Ολλανδία βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο Ζαγόρι - Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί, όπως ισχυρίστηκε, και όταν επέστρεψε και δεν την βρήκε, την αναζήτησε και μετά κάλεσε το 112

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι
Ελλάδα 04.09.25

Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Νέα πλήγματα κι ερωτήματα για τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Βρέθηκαν την …τελευταία στιγμή, προϊόντα καύσης σε ηλεκτράμαξες που είχαν εκδώσει πόρισμα ότι «δεν είχε καεί».

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
Το αύριο 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
