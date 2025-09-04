Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά
Φωτιά σε ελαιοτριβείο βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική.
Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 19:10. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά:
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Παράλληλα, ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών».
«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», σημειώνεται στο σχετικό μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025
Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, Γιάννης Λελεγιάννης απηύθυνε εξίσου έκκληση στους κατοίκους επισημαίνοντας ότι «εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ορμύλια, παρακαλείστε να προστατέψετε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά κλπ. καθώς καίγονται πλαστικά».
