Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Θεσσαλονίκη, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν εναέρια μέσα.

Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα του 112

Μήνυμα του 112 ενημέρωσε του κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.