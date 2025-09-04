Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, με μήνυμα του 112 να ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα
- Πιλότος τα «έτσουξε» και καθυστέρησε πτήσεις για… 18 ώρες
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Αλλαγές στο ωράριο του Μετρό σήμερα λόγω συναυλίας - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργεί
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Θεσσαλονίκη, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν εναέρια μέσα.
Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη
Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Μήνυμα του 112
Μήνυμα του 112 ενημέρωσε του κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
- Ο «πόλεμος» συνεχίζεται για τον Φρανσίσκο: «Έχω δεχθεί χιλιάδες ρατσιστικά μηνύματα»
- Γάζα: Μόνο 1 στους 4 κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής – Απόρρητα στοιχεία των Ισραηλινών
- Ελληνική Κουζίνα: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ο γιος της Ντάμιαν κάνει βόλτες στα Ματογιάννια – Η απίστευτη ομοιότητα με τη μητέρα του
- Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Βερολίνο – 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά
- Πελίστρι: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό – Ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις