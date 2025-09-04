Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα – Ενισχύονται οι δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Λέσβο που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι έξω από το χωριό Βρίσα.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και ενώ το μέτωπο ήταν σε ύφεση σημειώθηκε μια μεγάλη αναζωπύρωση προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Αντιδήμαρχος στο in: Δεν είναι υπό έλεγχο η κατάσταση

Μιλώντας στο in o Αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής δήλωσε τα εξής:

«Είναι μια πυρκαγιά που μας ταλαιπωρεί πολλές ώρες. Ξέσπασε γύρω στη 13.00. Αυτή τη στιγμή καίει ανάμεσα σε δύο οικισμούς τη Βρίσα και τα Βατερά, μια έκταση με πευκοδάσος και ελιές.

Για την ώρα δεν απειλούνται οικισμοί, ούτε πνέουν δυνατοί άνεμοι. Όμως στα Βατερά, συνήθως μετά το απόγευμα σηκώνεται αέρας. Αυτό είναι που μας ανησυχεί.

Επιχειρούν 3 ελικόπτερα και από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας είπαν πως θα μας στείλουν 3 ακόμα αεροπλάνα. Κάποια στιγμή, γύρω στις 15.00 πιστεύαμε ότι ήμασταν κοντά στο να την ελέγξουμε τη φωτιά αλλά αναζωπυρώθηκε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι υπό έλεγχο».

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, επιχειρώντας με όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να συγκρατήσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς Άγιο Φωκά, καθώς οι άνεμοι στην περιοχή έχουν ενισχυθεί.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος γύρω στις 7.30 με 8 το βράδυ αναμένεται να φθάσουν με πτήση C-130 στη Λέσβο από Ελευσίνα ομάδα δασοκομάντος ενώ 10 οχήματα αναμένεται να σταλούν στη Μυτιλήνη με πλοίο της γραμμής, για ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων ενώ τα εναέρια μέσα ενισχύθηκαν με δυο canadair και δυο Air Tractor. Στο σημείο επιχειρούν επίσης τα δυο πετζετέλ και τρία ελικόπτερα.