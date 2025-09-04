Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε στα Πετράλωνα Μεσσηνίας
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Ο 39χρονος αρχηγός και οι δύο ομάδες – Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα
- Reuters: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
- Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.200 νεκροί από τα φονικά Ρίχτερ
Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν αεροσκάφη και ελικόπτερο.
Η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Παράλληλα, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
- Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
- Τα σενάρια για την κατάταξη της Εθνικής μας μετά τη νίκη της Βοσνίας – Κίνδυνος αποκλεισμού για την Ισπανία
- Το μήνυμα του Παναγιώτη Γιαννάκη για τον μεγάλο αγώνα με την Ισπανία
- Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
- Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπνητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
- Γαλλία – Ισλανδία 114-74: Γαλλικός «περίπατος» και αναμονή (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις