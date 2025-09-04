Φωτιά στη Λέσβο – Συνδράμουν 6 εναέρια μέσα

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Η φωτιά στη Λέσβο

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.