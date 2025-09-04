Φωτιά στη Λέσβο – Συνδράμουν 6 εναέρια μέσα
Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, με αεροσκάφη και ελικόπτερα να συνδράμουν στην κατάσβεση
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.
Η φωτιά στη Λέσβο
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
