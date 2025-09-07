Φωτιά σε δασική έκταση στη Δράμα – Στη μάχη εναέρια

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια, στη Δράμα, βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου.

Η φωτιά ξέσπασε περί τις 15:40 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νότια του οικισμού Λευκόγεια. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου από την 7η και την 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και δώδεκα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνδράμουν, παράλληλα, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: