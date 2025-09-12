Φωτιά στα Οινόφυτα – Εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στα Οινόφυτα σε ξερά χόρτα και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε αύλειο χώρο εργοστασίου καίγοντας απορρίμματα ενώ επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάτηση.

Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι καίγονται φωτοβολταϊκά πάνελ.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο.

Το σύννεφο καπνού όταν εκδηλώθηκε η φωτιά ήταν ορατό από πολλές περιοχές.