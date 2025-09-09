Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Βόλο – Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς
Η φωτιά καίει διάφορα υλικά σκραπ προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο τοξικού καπνού.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη βιομηχανική περιοχή του Βελεστίνου στον Βόλο.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025
Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας
‼ Επικίνδυνοι καπνοί
‼ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025
