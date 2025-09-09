Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Βόλο – Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη βιομηχανική περιοχή του Βελεστίνου στον Βόλο.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025

Η φωτιά καίει διάφορα υλικά σκραπ προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο τοξικού καπνού.

Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.