Κιάτο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο διασκέδασης – Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς
Η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο την εγκατάσταση λόγω των εύφλεκτων υλικών
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο Κιάτο.
Συγκεκριμένα στις φλόγες τυλίχθηκε ο χώρος όπου παλιά ήταν η «Disco Samantha».
Ισχυρές δυνάμεις
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Λόγω του πυκνού που κάλυψε την περιοχή ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Σικυωνίων να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.
