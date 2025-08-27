Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για διαμέρισμα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στην Αμφιάλη.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη, #Κερατσίνι Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
Στην περιοχή είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκαν και εκρήξεις.
