27.08.2025 | 18:16
27.08.2025 | 18:16
Φωτιά σε δύο εστίες στα Καλύβια Ηλείας
27.08.2025 | 18:07
27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025 | 18:16

Για την κατάσβεση επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύνταξη
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικές έχει προκαλέσει η εκδήλωση δύο πυρκαγιών σχεδόν την ίδια ώρα στην περιοχή Καλύβια του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δεν απειλούνται σπίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο εστίες μαίνονται σε απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη και καίνε καλαμιές. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Vita.gr
Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27.08.25

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων - Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:37

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

