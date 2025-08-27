Φωτιά σε δύο εστίες στα Καλύβια Ηλείας

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικές έχει προκαλέσει η εκδήλωση δύο πυρκαγιών σχεδόν την ίδια ώρα στην περιοχή Καλύβια του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δεν απειλούνται σπίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο εστίες μαίνονται σε απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη και καίνε καλαμιές. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.