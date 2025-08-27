Φωτιά σε δύο εστίες στα Καλύβια Ηλείας
Για την κατάσβεση επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικές έχει προκαλέσει η εκδήλωση δύο πυρκαγιών σχεδόν την ίδια ώρα στην περιοχή Καλύβια του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε 2 εστίες στην περιοχή καλύβια Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
Δεν απειλούνται σπίτια
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο εστίες μαίνονται σε απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη και καίνε καλαμιές. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.
