Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κερατέα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα να συνδράμουν στην κατάσβεσή της, ενώ μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Λαύριο.

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι και γύρω υπάρχουν σκόρπιες κατοικίες, ενώ κλειστή είναι αυτή την ώρα και η λεωφόρος Λαυρίου.

Η φωτιά στην Κερατέα

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Μήνυμα του 112

Μήνυμα του 112 ενημερώνει τους κατοίκους στην περιοχή Θορικού Λαυρίου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Λίγη ώρα αργότερα μήνυμα του 112 για εκκένωση ειδοποίησε του κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Λαύριο.

Κλειστή η λεωφόρος Λαυρίου

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων: