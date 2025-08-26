Φωτιά στην Παιανία – Μήνυμα του 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς στην Παιανία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, κοντά στην Αττική Οδό.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επι της οδού #Αγίας_Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025

Για το λόγο αυτό, μετά την αρχική κινητοποίηση με 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, υπάρχει ενίσχυση των δυνάμεων που μάχονται με τις φλόγες. Πλέον στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ ρίψεις κάνουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις και σύμφωνα με την Πυροσβεστική επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των OTA.



Σύμφωνα με το irafina, την φωτιά στην Παιανία εντόπισε πυροφύλακας και ενημέρωσε την Πυροσβεστική, ενώ όπως αναφέρουν μαρτυρίες το μέτωπο της πυρκαγιάς επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 16:30 μάλιστα ήχησε και το μήνυμα του 112 στα κινητά χρηστών που βρίσκονται στην Αττική, λόγω της φωτιάς στην Παιανία.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιοπαναγιά #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 26, 2025

Μέσω του μηνύματος, η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Παιανίας, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή της Λ. Παλαιοπαναγιάς και του παράδρομου της Αττικής Οδού.