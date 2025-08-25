Πολύ υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς σε 8 περιοχές την Τρίτη
Οχτώ περιοχές την Τρίτη θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς, με τους πολίτες να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάσο, Ψαρά και Κάρπαθο, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Πολύ υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 26/08
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Ρέθυμνο #Λασίθι
📍#Κάρπαθο #Κάσο #Χίο #Ψαρά #Σάμο & #Ικαρία
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ https://t.co/jhU2rdjof2
🚨 Επιχειρησιακή… pic.twitter.com/eRdQ0nRlcn
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025
Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Σε εφαρμογή παραμένει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).
Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.
Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες :
- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
- Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.
- Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
