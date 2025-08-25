Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές – «Πορτοκαλί» συναγερμός για 7 περιοχές

Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας .

Για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Κρήτη, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία

Επίσης, υπάρχει υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.