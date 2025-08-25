Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές – «Πορτοκαλί» συναγερμός για 7 περιοχές
Για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε 7 περιοχές
Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας .
Για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Κρήτη, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία
Επίσης, υπάρχει υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Δευτέρα 25/08
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Κρήτη #Κάρπαθο #Κάσο
📍#Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/jTMYjJM2sz
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 24, 2025
