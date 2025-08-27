Συνελήφθη 62χρονος για τη χθεσινή φωτιά στην Παιανία – Προκάλεσε εμπρησμό με αναπτήρα

Κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση συνελήφθη σήμερα 62χρονος αλλοδαπός που φέρεται να προκάλεσε την μεγάλη φωτιά χθες στην Παιανία.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο 62χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η σύλληψη του δράστη

Όπως επισημαίνεται ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Όπως σημειώνεται, η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.