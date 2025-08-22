Κρήτη: Φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου στο Ηράκλειο – Δύο σοβαρά τραυματίες
Ένας άνδρας και μια γυναίκα απεγκλωβίστηκαν και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους στο διάστημα
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- «Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
- Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζες με μπλε ολόσωμο μαγιό μετά το λευκό μπικίνι
Δύο τραυματίες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων γηπέδου στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Μεγάλη κινητοποίηση
Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στα αποδυτήρια με συνέπια να εγκλωβιστούν. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.
Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είχε τη γυναίκα να απεγκλωβίζεται χωρίς τις αισθήσεις από τους καπνούς που είχε εισπνεύσει ενώ ο άνδρας έφερε και εγκαύματα.
Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς λάβει μεγάλες διαστάσεις.
- Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
- Premier League: Πρώτη νίκη για την Τσέλσι με «5άρα»!
- Τραγωδία στους Παξούς – 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 23.08.2025]
- Διάστημα: ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους
- Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 6-0: «Σκόρπισαν» τρόμο στην πρεμιέρα οι Βαυαροί…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις