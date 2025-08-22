Κρήτη: Φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου στο Ηράκλειο – Δύο σοβαρά τραυματίες

Δύο τραυματίες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων γηπέδου στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Μεγάλη κινητοποίηση

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στα αποδυτήρια με συνέπια να εγκλωβιστούν. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είχε τη γυναίκα να απεγκλωβίζεται χωρίς τις αισθήσεις από τους καπνούς που είχε εισπνεύσει ενώ ο άνδρας έφερε και εγκαύματα.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς λάβει μεγάλες διαστάσεις.