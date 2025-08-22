Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά

Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Λαγυνά, στον Δήμο Λαγκάδα στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πίσω από το Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν κινδυνεύει παρακείμενη επιχείρηση και δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες.

Ωστόσο σε σχετικά κοντινή απόσταση βρίσκεται το 4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο εντός του συνεργείου.

Τέθηκε υπό έλεγχο

Μετά από λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο