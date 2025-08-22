Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τη φωτιά δεν κινδυνεύει παρακείμενη επιχείρηση και δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες.
- Αρνήθηκαν αποζημίωση σε γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε πτήση - Ποιος ο λόγος
- Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
- Γάζα: «Το μικρότερο παιδί μου δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό
- Γιώργος Μαζωνάκης: Στην αντεπίθεση με την οικογένεια του, ετοιμάζει μηνύσεις για κακουργήματα
Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Λαγυνά, στον Δήμο Λαγκάδα στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Πίσω από το Γυμνάσιο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν κινδυνεύει παρακείμενη επιχείρηση και δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες.
Ωστόσο σε σχετικά κοντινή απόσταση βρίσκεται το 4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά.
Τέθηκε υπό έλεγχο
Μετά από λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
- Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
- Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
- Εθνική Ελλάδας: Εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία για το «Ακρόπολις»
- Η Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, όμως ο Δήμος αρνείται
- Γάζα: «Το μικρότερο παιδί μου δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό
- Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις