Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα επί της οδού Χειμωνίδου στη Καλαμαριά.

Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τη φωτιά.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα -τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρώς- και στη συνέχεια παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το voria.gr μετά από ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ωστόσο το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στους άλλους ορόφους.

Ακούστηκαν εκρήξεις

Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν μικρές εκρήξεις σαν πυροτέχνηματα.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ερευνά τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τον καπνό, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας.