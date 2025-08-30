Πρέβεζα: Φωτιά σε γνωστό beach bar στο Μονολίθι – Κάηκε ολοσχερώς
Από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες που προκλήθηκε το περιστατικό
- Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο
- Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
- Η Κάγια Κάλλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ - «Όχι» από Γερμανία
- Τέλος οι εκπτώσεις έρχονται οι προσφορές στα καταστήματα
Φωτιά σε γνωστό beach bar στην παραλία του Μονολιθίου στην Πρέβεζα ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 30 Αυγούστου.
Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από λουόμενους της περιοχής, όπου ενημέρωσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο κατέφθασαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, όπως και κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ.
Παρά, σύμφωνα με το onprevezanews.gr, την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, το beach bar τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες που προκλήθηκε.
Δείτε βίντεο με την πυρκαγιά:
- DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
- Η κλήρωση Μπόντο και Κοπεγχάγης στο Τσάμπιονς Λιγκ και η «μάχη» με τον Ολυμπιακό
- «How to Shoot a Ghost»: H νέα ταινία του Τσάρλι Κάουφμαν με φόντο την Αθήνα, στο Φεστιβάλ Βενετίας
- EE: Η Κάγια Κάλλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ – «Όχι» από Γερμανία
- Μπιλ Κλίντον: Ανησυχία για την υγεία του – Εθεάθη με φορητό απινιδωτή
- Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις