Φωτιά σε γνωστό beach bar στην παραλία του Μονολιθίου στην Πρέβεζα ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 30 Αυγούστου.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από λουόμενους της περιοχής, όπου ενημέρωσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο κατέφθασαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, όπως και κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά, σύμφωνα με το onprevezanews.gr, την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, το beach bar τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες που προκλήθηκε.

Δείτε βίντεο με την πυρκαγιά: