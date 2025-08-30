newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι Aρχές, καθώς φέρεται να συνδέεται με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην Κάντζα, στην ευρύτερη περιοχή της Παιανίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του έπαιξε ένα βίντεο-ντοκουμέντο και στο οποίο διακρίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Εκτός από το βίντεο, που παρουσίασε η ΕΡΤ, οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο:

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει να καίει σε χαμηλή βλάστηση λίγο πριν τις 16:00 της Τρίτης 26 Αυγούστου, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία, πλησίον της Αττικής Οδού.

Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγω της φωτιάς είχε σταλθεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 30.08.25

Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ενώ το αλκοτέστ που έγινε στην 45χρονη βγήκε θετικό - Τι λένε οι συνήγοροί της για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση – Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο
Ελλάδα 30.08.25

Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση - Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο

Με το νέο νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή διευρύνονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, ενώ επέρχονται αλλαγές στην πειθαρχική διαδικασία

Σύνταξη
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Τουρισμός 30.08.25

«Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» - Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για να μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για να μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Αδιανόητο 30.08.25

Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες του Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά

Δράση σε τρία ακόμη γήπεδα υπάρχει στο πρόγραμμα της Super League το Σάββατο, αφού εκτός από το ματς του Ολυμπιακού στον Βόλο, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, Άρης τον Παναιτωλικό και η ΑΕΛ την Κηφισιά.

Σύνταξη
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
