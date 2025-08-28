newspaper
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Παλλήνη: Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο – Ισχυρίζεται ότι είναι αθώος
Ελλάδα 28 Αυγούστου 2025 | 17:51

Παλλήνη: Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο – Ισχυρίζεται ότι είναι αθώος

Ο δημοτικός υπάλληλος στην Παλλήνη κατηγορείται πως αφού άφηνε τα παιδιά σε κέντρα απασχόλησης συνέχιζε με το βανάκι και έβαζε φωτιές.

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Spotlight

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση του δημοτικού υπαλλήλου Παλλήνης που φέρεται να έβαζε φωτιές στην περιοχή και συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού.

Η απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αξιωματικοί του πέρασαν χειροπέδες. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, αλλά οι Αρχές είναι βέβαιες πως έχουν πιάσει τον εμπρηστή της Παλλήνης.

Ο «φανερός» εμπρηστής της Παλλήνης

Κινούνταν με το βαν που ήταν ευδιάκριτο στους κατοίκους. Έβαζε φωτιές κοντά στις δομές που ήταν τα δρομολόγια του. Οι πυρκαγιές εκδηλώνονταν σε συγκεκριμένες ώρες, από 15:58 – 19:17.

Οι χρόνοι είναι συμβατοί με τις ώρες που άφηνε και έπαιρνε τα παιδιά από δημιουργικές ασχολίες.

Σε αυτό τον χάρτη βλέπουμε τα σημεία που άφηνε μικρά παιδιά με το βαν του Δήμου.

Τα σημεία είναι το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου στην Λεωφόρο Μαραθώνος, το Πειραματικό Μουσικό Λύκειο και Γυμνάσιο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παραδίπλα. Όλα είναι δίπλα στα σημεία που μπήκαν και πυρκαγιές.

Κατηγορείται πως έκανε δρομολόγια για τον Δήμο και έβαζε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, φωτιές.

Η σύμβαση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύμβασή του ανανεώθηκε πέρσι τον Αύγουστο για το διάστημα 1/9/24 έως 31/8/25 και μάλιστα στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2024-2025».

Ο δημοτικός υπάλληλος, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ήταν συμβασιούχος στον Δήμο από τον Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή ήταν για 6 χρόνια στον Δήμο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε εγκληματική ενέργεια εμπρησμού. Η είδηση ότι υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης φέρεται να εμπλέκεται σε πράξεις εμπρησμού αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για όλους μας. Ως Δημοτική Αρχή, δηλώνουμε με σαφήνεια ότι σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και αναμένουμε την οριστική κρίση των αρμόδιων αρχών».

Παρότι τα έγγραφα μιλούν για συμβασιούχο, ο πατέρας του λέει πως ήταν μόνιμος υπάλληλος. Η αντίφαση κάνει κανέναν να αναρωτηθεί αν ο γιος είχε πει στον πατέρα κάτι που δεν ισχύει και γιατί μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο. Ο ίδιος θα πει και πως ο γιος του δούλευε απογεύματα δηλαδή τις ώρες που έμπαιναν οι φωτιές.

«Το βανάκι αυτό το οδηγούν και άλλοι, δουλεύει μόνο απογεύματα, οικογενειάρχης είναι, ήταν χρόνια που έχει μονιμοποιηθεί στον δήμο Παλλήνης».

Πάντως και η ανακοίνωση του Δήμου τονίζει πως εργαζόταν ως οδηγός με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η απάντηση του 48χρονου

«Είναι όλα ψέματα, είμαι αθώος», θα απαντήσει μέσα από το Live News ο δημοτικός υπάλληλος.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έβαλα εγώ τις φωτιές. Ξεκίνησα να πάω στην αστυνομία για να καταθέσω και εκεί με συνέλαβαν. Εγώ άφηνα το αυτοκίνητό μου στο αμαξοστάσιο και έπειτα οδηγούσα πάντα το βανάκι του Δήμου και τα δρομολόγια όλα ήταν για να παίρνω και να αφήνω τα παιδιά στο σπίτι τους. Έχω καθαρό ποινικό μητρώο και έχω εργαστεί σε 8 Δήμους. Έχετε πιάσει τον λάθος άνθρωπο».

Την ίδια ώρα όμως, πηγές από τους αξιωματικούς που συνέλαβαν τον υπάλληλο θα πουν πως τώρα ο άντρας αλλάζει τη στάση του καθώς αρχικά είχε δεχτεί την ανάμειξή του.

«Είμαι εθισμένος στον τζόγο, κάθε φορά που έχανα έβαζα φωτιά», φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά.

Ο άντρας, κατά τις Αρχές, όταν έχανε έριχνε πάνω σε ξερά χόρτα φλεγόμενα χαρτιά. Ο πατέρας του σε επικοινωνία του Live News θα υποστηρίζει πως όσα καταλογίζουν οι Αρχές είναι ψέματα.

Παράλληλα, συνελήφθη χτες για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών(Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Παλλήνη ένας 62χρονος αλλοδαπός ποδηλάτης.

Όσο για τον υπάλληλο απολογείται την Παρασκευή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Βουλή 28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

