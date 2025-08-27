Την Παρασκευή απολογείται στον ανακριτή ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Της σύλληψης του φερόμενου ως εμπρηστή προηγήθηκε δίμηνη συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε.

Ο 48χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα, κατ’ εξακολούθηση.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ο 48χρονος είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων.

Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Της σύλληψης του φερόμενου ως δράστη προηγήθηκε συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες. Η σχετική δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Παλλήνη: Ασυνήθιστα πολλές φωτιές με κοινά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο 48χρονος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Τα περιστατικά προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους τόσο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους όσο και για τις περιουσίες τους.