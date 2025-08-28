Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή
- Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
- «Βαλτώνοντας» τον επεκτατισμό του Πούτιν και την κλιματική αλλαγή
- «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση
- Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι
Συνεχίζει να απασχολεί η υπόθεση του δημοτικού υπαλλήλου στην Παλλήνη, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα, κατ’ εξακολούθηση.
Ο 48χρονος, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή, φέρεται να προέβη στους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα.
Ο δημοτικός υπάλληλος, λίγο πριν βάλει τις φωτιές, είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε δημοτικές κοινωνικές δομές στην Παλλήνη
Της σύλληψής του προηγήθηκε δίμηνη συστηματική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Θεωρείται υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).
Παλλήνη: Σύλληψη δημοτικού υπαλλήλου για εμπρησμό – «Έχανα στον τζόγο και έβαζα φωτιές»
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και ότι κάθε φορά που έχανε, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών. Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς οι φωτιές εκδηλώνονταν από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγώντας στη σύλληψή του.
Οι πυρκαγιές που προκάλεσε δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο δημοτικός υπάλληλος, λίγο πριν βάλει τις φωτιές, είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε δημοτικές κοινωνικές δομές στην Παλλήνη.
Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
- Καύσωνας: Νέο κύμα ακραίας ζέστης από Σεπτέμβριο – Πόσο θα διαρκέσει
- Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι οι κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες από το Εφετείο
- Σκύδρα: Απολογείται ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του για… τα ροδάκινα
- Σκύλος: Η περιποίηση του σώματός του μετά τις διακοπές – Τα μέρη που εξετάζουμε σχολαστικά
- Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
- Η μεγάλη στιγμή και για τους Νέους του Ολυμπιακού – Κλήρωση σήμερα στο Μονακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις