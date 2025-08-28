Συνεχίζει να απασχολεί η υπόθεση του δημοτικού υπαλλήλου στην Παλλήνη, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα, κατ’ εξακολούθηση.

Ο 48χρονος, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή, φέρεται να προέβη στους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα.

Της σύλληψής του προηγήθηκε δίμηνη συστηματική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Θεωρείται υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και ότι κάθε φορά που έχανε, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών. Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς οι φωτιές εκδηλώνονταν από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Οι πυρκαγιές που προκάλεσε δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο δημοτικός υπάλληλος, λίγο πριν βάλει τις φωτιές, είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε δημοτικές κοινωνικές δομές στην Παλλήνη.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.