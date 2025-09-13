Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ μίλησε ανοιχτά στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «aka Charlie Sheen», αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πτυχή της συνεργασίας του με τον Τσάρλι Σιν στη σειρά «Two and a Half Men».

Όπως εξομολογήθηκε, η δική του αμοιβή ήταν μόλις το ένα τρίτο σε σχέση με εκείνη του Σιν, παρά το γεγονός ότι η ταραχώδης προσωπική ζωή και η απρόβλεπτη συμπεριφορά του τελευταίου είχαν θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της σειράς. Ο Σιν απολύθηκε τελικά μετά την 8η σεζόν, αφού προηγουμένως είχε εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης και είχε επιτεθεί δημόσια στον δημιουργό της σειράς, Τσακ Λόρι.

«Οι διαπραγματεύσεις του εκτοξεύτηκαν επειδή η ζωή του διαλυόταν»

Ο Κράιερ παρομοίασε την κατάσταση με τον πρώην δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ιλ, που λάμβανε «τεράστια ποσά βοήθειας» από φόβο. «Λοιπόν, αυτό συνέβαινε και εδώ. Οι διαπραγματεύσεις του (Σιν) εκτοξεύτηκαν επειδή η ζωή του διαλυόταν. Εγώ, που η ζωή μου ήταν αρκετά καλή εκείνη την εποχή, έπαιρνα το ένα τρίτο από αυτό», τόνισε.

Παρά την αποχώρηση του Σιν, ο Κράιερ παρέμεινε στο καστ μέχρι και το φινάλε της 12ης σεζόν. Ο ίδιος εξήγησε ότι το CBS αναγκάστηκε να προσφέρει στον Σιν «αστρονομικά ποσά», καθώς είχε ήδη προπωλήσει μελλοντικούς κύκλους της σειράς. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes (2011), ο Σιν έφτανε να κερδίζει 1,9 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο.

«Ελπίζω πραγματικά να μην πάει άσχημα αυτό το ντοκιμαντέρ.»

Με χιούμορ, ο Κράιερ σχολίασε: «Δούλεψα με τον Τσάρλι για οκτώ χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε είχα μαλλιά». Επιπλέον ο Κράιερ εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ, εξηγώντας: «Είχα κάποια ανασφάλεια για τη συμμετοχή μου σε αυτό, εν μέρει επειδή ένα κομμάτι του κύκλου ζωής του Σιν ήταν να κάνει τρομερά λάθη, να φτάνει στον πάτο, και μετά να ξαναρχίζει…..δεν ήθελα να είμαι κομμάτι αυτού του κύκλου. Δεν είμαι εδώ για να τον ενισχύσω, αλλά ούτε να τον καταστρέψω. Και ελπίζω πραγματικά να μην πάει άσχημα αυτό το ντοκιμαντέρ».

Το ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen», σε σκηνοθεσία Άντριου Φ. Ρέντσι, είναι ήδη διαθέσιμο στο Netflix.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ