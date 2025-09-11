Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Στην εκπομπή The View του ABC, οι παρουσιάστριες — Γούπι Γκόλντμπεργκ, Τζόι Μπέχαρ, Αλίσα Φαρά Γκρίφιν, Σάνι Χόστιν και Σάρα Χέινς — αναφέρθηκαν στην αμφιλεγόμενη απόφαση του πατέρα του ηθοποιού Τσάρλι Σιν, Μάρτιν, να καταγγείλει τον γιο του για παραβίαση των όρων της αναστολής του μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών στα τέλη της δεκαετίας του ’90, με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Good Morning America νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τσάρλι Σιν είπε ότι ήταν «η μεγαλύτερη προδοσία που θα μπορούσε να υποστεί κανείς», αλλά πρόσθεσε ότι τελικά το εξέλαβε ως «πράξη αγάπης».

Αφού έδειξε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη, η Γκόλντμπεργκ σημείωσε: «Στην κατάστασή του, φυσικά το είδε ως προδοσία», πριν ρωτήσει τις συν-παρουσιάστριες της: «Θα το θεωρούσατε προδοσία;».

Η Μπεχάρ συμφώνησε ότι ήταν προδοσία, εξηγώντας: «Κατά τη γνώμη μου, ως Ιταλίδα μητέρα, δεν καταδίδεις τα παιδιά σου — ειδικά αν έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά ή ψυχική υγεία, τα στέλνεις σε ψυχίατρο ή στο νοσοκομείο. Δεν καλείς την αστυνομία. Ο Μάρτιν Σιν έκανε ένα μεγάλο λάθος. Το παιδί σου υποφέρει, έχει μια ασθένεια, δεν το στέλνεις στη φυλακή. Λυπάμαι!».

«Δεν στέλνεις τα παιδιά σου στη φυλακή, καλείς τον γιατρό!»

Ωστόσο, η Γκρίφιν αναφερόμενη στην εμπειρία που είχε με την αδελφή της, η οποία πάλευε χρόνια με τον εθισμό, υποστήριξε: «Με όλο το σεβασμό, διαφωνώ απόλυτα. Η αδελφή μου είναι πρώην χρήστρια, όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Είναι καθαρή εδώ και 12 χρόνια. Αλλά το πιο στοργικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι να δείξει σκληρή αγάπη, να σε πάρει από τους δρόμους και να σου προσφέρει υγεία. Είσαι κίνδυνος για τον εαυτό σου».

Εξήγησε επίσης ότι το να βρίσκεται πίσω από τα σίδερα «οδήγησε τελικά την αδελφή μου να αποτοξινωθεί, καθώς αναγκάστηκε να φύγει από τους δρόμους για αρκετό καιρό. Στη συνέχεια, μπήκε σε ένα πρόγραμμα μετά την αποφυλάκισή της. Μερικές φορές είναι το μόνο πράγμα που θα κάνει τους ανθρώπους να καθαρίσουν».

Η Χέινς εξέφρασε την άποψη ότι οι τοξικοεξαρτημένοι «αναζητούν μια μοναδική λύση», προσθέτοντας για τον Τσάρλι: «Δεν σκέφτεσαι καθαρά, δεν λογικεύεσαι. Όπως είπε και ο ίδιος, ‘τελικά το εξέλαβα ως πράξη αγάπης’. Του πήρε χρόνο, να καθαρίσει, να βγει από αυτό για να μπορέσει πραγματικά να το δει».

»Αλλά δεν το αποκαλώ σκληρή αγάπη, το αποκαλώ απλά αγάπη», συνέχισε.

«Δεν στέλνεις τα παιδιά σου στη φυλακή, καλείς τον γιατρό!», απάντησε η Μπεχάρ και η Χόστιν, πρόσθεσε: «Συμφωνώ μαζί σου, Τζόι».

Αφού η Γούπι Γκόλντμπεργκ διευκρίνισε ότι ο Τσάρλι δεν ζούσε με τον Μάρτιν όσο πάλευε με τον εθισμό, η Χόστιν είπε: «Ο εθισμός δεν είναι κάτι που ένας γονιός προσφέρει στο παιδί του. Δεν είναι [επίσης] κάτι που ένας γονιός επιτρέπει. Συμφωνώ μαζί σου, Τζόι. Νομίζω ότι κάποιος σαν τον Μάρτιν Σιν, που έχει πόρους, [θα έπρεπε] να οδηγήσει το παιδί του στο νοσοκομείο».

Η Γκόλντμπεργκ έθεσε τότε τέλος στη συζήτηση, λέγοντας: «Λυπάμαι, θα το σταματήσω αυτό τώρα. Θα το σταματήσω!».

«Δεν είχε μείνει τίποτα άλλο να κάνουν. Και αυτό που δεν ήθελαν, και ευτυχώς δεν συνέβη, ήταν να πεθάνει στο δρόμο. Γι’ αυτό και έφτασαν σε αυτό το σημείο. Αλλά, ξέρεις, κάθε οικογένεια πρέπει να χειριστεί την κατάσταση διαφορετικά, γιατί κάθε εθισμός είναι διαφορετικός», υποστήριξε.

«Δεν θα το ξανακάνω ποτέ»

Η Χόστιν σημείωσε ότι η Γούπι Γκόλντμπεργκ ήταν «πιο κοντά σε αυτό» επειδή γνώριζε την οικογένεια.

Ωστόσο, η Γκόλντμπεργκ πρόσθεσε: «Λοιπόν, είμαι πιο κοντά σε αυτό επειδή, έχοντας υπάρξει εθισμένη, καταλαβαίνω τον τρόπο σκέψης ενός εθισμένου. Μπορούμε να σας κοροϊδέψουμε όπως κανείς άλλος. [Λέμε] θα καθαρίσω, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Και το επόμενο πράγμα που ξέρεις, είναι ότι οι γονείς σου ή το πρόσωπο που σε αγαπάει λέει: ‘Θεέ μου, τι θα κάνω;’».

«Έτσι, μερικές φορές δεν έχεις άλλη επιλογή», υποστήριξε. «Όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν είχαμε τα χρήματα, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τα χρήματα όμως δεν βοηθούν πάντα[…]Και Τζόι, αν ήμουν το παιδί σου, θα εκτιμούσα το γεγονός ότι δεν με κατέδωσες. Αλλά τότε θα ήσουν θυμωμένη μαζί μου, γιατί θα έκανα κάτι ηλίθιο πίσω από την πλάτη σου. Γιατί αυτό κάνουν οι εθισμένοι», κατέληξε.

*Mε πληροφορίες από: People