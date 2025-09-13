magazin
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
«Δεν είναι είδωλο» – Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει γιατί δεν μιλάει πια στη μητέρα της
«Δεν είναι είδωλο» – Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει γιατί δεν μιλάει πια στη μητέρα της

Η Καρολίν Νταριάν δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι η σχέση με τη μητέρα της, Ζιζέλ Πελικό, διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Έφη Αλεβίζου
Η 46χρονη Καρολίν Νταριάν δηλώνει στην Telegraph ότι είναι αναστατωμένη επειδή η μητέρα της, Ζιζέλ Πελικό δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς της ότι ο πατέρας της την νάρκωσε και τη βίασε.

Για μήνες, η Καρολίν Νταριάν στάθηκε στο πλευρό της μητέρας της, Ζιζέλ Πελικό, καθώς ο πατέρας της δικάστηκε και τελικά καταδικάστηκε για το ότι νάρκωνε τη σύζυγό του και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας.

Τώρα η Νταριάν, 46 ετών, που ζει στο Παρίσι, και η μητέρα της, 72 ετών, που έγινε φεμινιστική εικόνα για το θάρρος της να μιλήσει για την ταλαιπωρία της και να αντιμετωπίσει τους κατηγόρους της, δεν μιλάνε πια, όπως είπε η Νταριάν σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Telegraph.

«Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο», είπε στην εφημερίδα. «Όχι για μένα».

«Και αυτό, δε μπορώ να της το συγχωρήσω ποτέ, ποτέ»

Η Νταριάν λέει ότι είναι αναστατωμένη που η μητέρα της δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς της ότι και εκείνη ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον πατέρα της, Ντομινίκ Πελικό, παρόλο που την υποστήριζε για χρόνια, όπως διευκρίνισε.

«Και αυτό, δε μπορώ να της το συγχωρήσω ποτέ, ποτέ» είπε.

Το 2024, ο 71χρονος Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε για βιασμό και άλλες κατηγορίες, αφού παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι από το 2011 έως το 2020 νάρκωνε τη Ζιζέλ με υπνωτικά χάπια και επέτρεπε σε δεκάδες άνδρες να την κακοποιούν σεξουαλικά. Ο Ντομινίκ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τα εγκλήματά του.

Πενήντα άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για βιασμό και άλλα εγκλήματα σε σχέση με την συγκλονιστική υπόθεση.

Οι άνδρες ήταν ηλικίας από 26 έως 74 ετών και καταδικάστηκαν σε ποινές από τρία έως 13 έτη, για συνολικό διάστημα άνω των 400 ετών, σύμφωνα με το NBC News.

Η Νταριάν δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι η σχέση με τη μητέρα της διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν η Ζιζέλ την επέπληξε για το ότι «έκανε θέαμα» όταν φώναξε «θα πεθάνεις μόνος σαν σκύλος στη φυλακή!» τη στιγμή που ακούστηκε η καταδικαστική απόφαση για τον πατέρα της

Και Σταμάτησα να σε λέω Μπαμπά

Η συλλογή των 20.000 φωτογραφιών και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο του Ντομινίκ ανακαλύφθηκε το φθινόπωρο του 2020, όταν η αστυνομία κατάσχεσε την κάμερα του κινητού του και τον υπολογιστή του, μετά από κατηγορία ότι είχε τραβήξει βίντεο κάτω από τις φούστες τριών γυναικών σε σούπερ μάρκετ.

Όταν οι αρχές βρήκαν βίντεο και φωτογραφίες που είχε τραβήξει με τη Ζιζέλ να υφίσταται σεξουαλική κακοποίηση, ανακάλυψαν με μεγάλη τους έκπληξη και φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Ντομινίκ με τη Νταριάν ενώ κοιμόταν, συμπεριλαμβανομένων γυμνών φωτογραφιών με εσώρουχα που δεν της ανήκαν.

Ο Ντομινίκ καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι τράβηξε τις φωτογραφίες χωρίς την άδεια της κόρης του.

Η Νταριάν δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι η σχέση με τη μητέρα της διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν η Ζιζέλ την επέπληξε για το ότι «έκανε θέαμα» όταν φώναξε «θα πεθάνεις μόνος σαν σκύλος στη φυλακή!» τη στιγμή που ακούστηκε η καταδικαστική απόφαση για τον πατέρα της.

Το 2022, η Νταριάν έγραψε ένα βιβλίο για την υπόθεση, με τίτλο And I Stopped Calling You Papa (Και Σταμάτησα να σε λέω Μπαμπά).

And I Stopped Calling You Papa (Και Σταμάτησα να σε λέω Μπαμπά) της Καρολίν Νταριάν.

*Με στοιχεία από people.com

Σύνταξη
