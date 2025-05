Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό για την πορνογραφία ως «μέρος του συστήματος» του μισογυνισμού και της βίας

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» η Ζιζέλ Πελικό να είχε βιαστεί περισσότερες από 200 φορές χωρίς την ύπαρξη πορνογραφικών ιστότοπων, δήλωσε η κόρη της.

Μιλώντας στο λογοτεχνικό φεστιβάλ Hay στο Powys την Πέμπτη, η Καρολίν Νταριάν είπε ότι υπάρχουν «τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως η διαδικτυακή πορνογραφία», που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπτώσεις κακοποίησης.

Η Πελικό επέζησε σχεδόν μια δεκαετία βιασμών από δεκάδες άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο τότε σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό, πατέρας της Νταριάν, ο οποίος νάρκωνε τη γυναίκα του και υπέθαλπε την κακοποίηση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, απέκτησε διεθνή φήμη πέρυσι όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία στη δίκη του πρώην συζύγου της και άλλων κατηγορουμένων, ανοίγοντας το ζήτημα στο ευρύ κοινό.

Αυτός καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση.

Η κουλτούρα της πορνογραφίας

Η Ντάριαν ήταν στο φεστιβάλ για να προωθήσει το βιβλίο της, I’ll Never Call Him Dad Again (Δεν θα τον ξαναποκαλέσω μπαμπά).

Όταν ένας άνδρας από το κοινό τη ρώτησε πώς μπορούν οι άνδρες να «αναλάβουν δράση» και να συμβάλουν στο σπάσιμο του κύκλου της κακοποίησης, απάντησε ότι «πρέπει να μιλήσετε μεταξύ σας» για την πορνογραφία, επειδή είναι «μέρος του συστήματος» της μισογυνίας και της βίας.

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Jameela Jamil, που προήδρευε της εκδήλωσης, είπε ότι «υπάρχουν τόσοι πολλοί άντρες στη ζωή μου που δεν γνωρίζουν όλα τα γεγονότα αυτής της υπόθεσης όπως τα γνωρίζουν οι γυναίκες».

Αυτό που «χρειαζόμαστε απεγνωσμένα» από τους άνδρες «είναι να ελέγχουν τους φίλους τους» και να αμφισβητούν τις μισογυνιστικές τους παρατηρήσεις και συμπεριφορές, είπε.

Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια

Το Νταριάν είναι ψευδώνυμο, συνδυασμός των ονομάτων των αδελφών της Φλοριάν και Ντέιβιντ, επειδή ήθελε να τιμήσει το γεγονός ότι έχουν εμπλακεί τόσο πολύ στη διαδικασία της αφήγησης της ιστορίας της.

Η συγγραφέας μίλησε με μεγάλη συμπόνια και θαυμασμό για τη μητέρα της, αλλά εξήγησε ότι δεν έχουν σχέσεις αυτή τη στιγμή.

Στο βιβλίο της, έγραψε ότι έφτασαν σε ένα «σημείο χωρίς επιστροφή» στη σχέση τους, αφού η μητέρα της δεν την πίστεψε όταν ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της την είχε βιάσει.

Η Ντάριαν είπε στο κοινό του Hay ότι πιστεύει ότι η απροθυμία της μητέρας της να την υποστηρίξει ήταν «ένας τρόπος για να προστατεύσει τον εαυτό της».

Είναι «πολύ δύσκολο» να αποδεχτείς ότι το παιδί σου έχει υποστεί κακοποίηση, είπε.

«Νομίζω ότι η μαμά μου δεν είναι σε θέση να το αναγνωρίσει, γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα πεθάνει».

Οι πράξεις του Ντομινίκ Πελικό «επηρέασαν πραγματικά όλη την οικογένεια, και όλοι από την οικογένειά της είχαν διαφορετική θέση», πρόσθεσε.

«Αλλά πρέπει να είμαι ευγνώμων για αυτό που έκανε [η Ζιζέλ Πελικό]».

Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την Ντάριαν να πει στον γιο της, που ήταν τότε έξι ετών, για τις πράξεις του πατέρα της. Ένιωθε την ευθύνη να του πει την αλήθεια, αλλά «ήταν ένα σοκ», καθώς ο γιος της είχε καλή σχέση με τον παππού του και «τον αγαπούσε πολύ».

Ο γιος της παρακολούθησε ψυχίατρο για σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποκάλυψη της αλήθειας και η Ντάριαν είπε ότι «προσπαθούσε να τον εκπαιδεύσει σχετικά με το τι σημαίνει συναίνεση».

Το να μεγαλώσει έναν νεαρό άνδρα με θετικό τρόπο ήταν «θέμα ανοιχτού διαλόγου», είπε, και «θέμα εκπαίδευσης».