Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Ένα από τα πρώτα πράγματα που άλλαξε ο Dan Tana, Γιουγκοσλάβος μετανάστης στην Αμερική, πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου και ηθοποιός, όταν ανέλαβε το παλιό Dominick’s στο Δυτικό Χόλιγουντ το 1964, ήταν να κρατήσει την κουζίνα ανοιχτή μέχρι τις 12:30 π.μ. Ο Tana είχε απορήσει που στο Χόλιγουντ «δεν υπήρχε ένα αξιοπρεπές εστιατόριο που να σερβίρει μέχρι τη 1 π.μ. Έπρεπε να πας σε μια καφετέρια».

Έχοντας υπηρετήσει ως maitre d’ στο La Scala και στο Villa Capri, ο Tana κατάλαβε ότι η βιομηχανία χρειαζόταν ένα μέρος όπου οι αστέρες θα μπορούσαν να συναναστρέφονται με ανωνυμία.

Η καινοτομία του «κομμένου» τηλεφώνου

Ο Dan Tana αντιστάθηκε στο «παρωχημένο πλέον έθιμο» (όπως θα πει ο ίδιος) να πηγαίνει τηλέφωνα στο τραπέζι, ακόμη και όταν ο εξοργισμένος μεγαλοδιευθυντής των χολιγουντιανών στούντιο Ned Tanen απείλησε να αγοράσει και να κάψει το μέρος.

«Είπα ότι μπορείς να το κάψεις, αλλά δεν μπορείς να το αγοράσεις, γιατί δεν με νοιάζει πόσα λεφτά έχεις, δεν βάζω τηλέφωνα» θα πει το 2014 στο The Hollywood Reporter ο 79χρονος τότε Tana, ο οποίος αργότερα έγινε συνιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα γύρισε στο Βελιγράδι, μέχρι τον θάνατό του, στις 16 Αυγούστου του 2025, στα 90 του. «Έρχεστε εδώ για να φάτε, όχι για να μιλήσετε».

Στο σωστό σημείο, την σωστή στιγμή

Μια κριτική των L.A. Times το 1966 το έκρινε ως το «καλύτερο νέο ιταλικό εστιατόριο της πόλης». Πολύ σύντομα ήταν δύσκολο να κλείσει κανείς ένα από τα 17 τραπέζια του Dan Tana. Βοηθούσε το γεγονός ότι η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών ήταν στη γωνία.

«Βρισκόταν στο τέλος του δρόμου, στο Melrose, οπότε ήταν το τέλειο μέρος για να κάνουμε μια στάση και να δειπνήσουμε» θα πει η Άντζι Ντίκινσον, η οποία παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με τον Tana.

Η δημοτικότητα του εστιατορίου αυξήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 καθώς καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον και οι Eagles – των οποίων το «Lyin’ Eyes» ήταν εμπνευσμένο από τις νύχτες στο Dan Tana’s – το επισκέπτονταν συχνά μετά τις συναυλίες στον κοντινό μουσικό χώρο Troubadour.

Ο Άρμι Άρσερντ του Variety «λάτρευε το μέρος» θα συμπληρώσει ο Tana. Όταν ο Ρίτσαρντ Μπάρτον εκδιώχθηκε από το εστιατόριο και παραπονέθηκε γι’ αυτό στο The Tonight Show, ο Τζόνι Κάρσον σημείωσε ότι το Dan Tana’s ήταν το αγαπημένο του εστιατόριο στο Λος Άντζελες.

Όταν η Κάμερον Ντίαζ ήταν 16 ετών

Στο πριβέ πάρτι για τη 50ή επέτειό του, την 1η Οκτωβρίου του 2014, το Dan Tana’s ήταν όπως πάντα: τα ίδια λευκά παντζούρια, τα κόκκινα τραπεζοκαθίσματα και τα μπουκάλια Chianti που κρέμονται από το ταβάνι. Είχε ακόμη και τον ίδιο μπάρμαν: Ο Michael Gotovac σέρβιρε τους Χάρι Ντιν Στάντον και Τζακ Νίκολσον εδώ και 47 χρόνια.

Θα πει τότε ο Στάντον: «Είναι θεσμός. Το αποκαλούμε το μπαρ του Πολέμου των Άστρων», μετά την περιβόητη σκηνή της ταινίας. Η Κάμερον Ντίαζ έφαγε το πρώτο της γεύμα στο Tana’s όταν ήταν 16 ετών (αργότερα προτιμούσε το κοτόπουλο πικάτα εκτός μενού).

«Ήταν το πρώτο εστιατόριο στο οποίο έφαγα στο Λος Άντζελες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα στα χρόνια. Είναι σαν να βρίσκεσαι ακριβώς στη στιγμή που σχεδιάστηκε. Μοιάζει πολύ με εκείνα τα ιταλικά μέρη της Νέας Υόρκης, όπου όλοι είναι οικογένεια».

Κοτόπουλο μιλανέζ αλά Τζορτζ Κλούνεϊ

Μέσα στις δεκαετίες, το μενού δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου, με την μπριζόλα Νέας Υόρκης (ο Ντάμπνεϊ Κόλμαν έφαγε τόσες πολλές, που ο Tana της έδωσε το όνομά του), το μοσχαράκι παρμεζάνα Τζέρι Γουάιντραουμπ και το κοτόπουλο μιλανέζ αλά Τζορτζ Κλούνεϊ (ο ηθοποιός διοργάνωσε εκεί το 2006 το πάρτι του μετά την απονομή των Όσκαρ).

Άλλα εστιατόρια της εποχής του Dan Tana – το Chasen’s, το Scandia, το Brown Derby – έχουν εξαφανιστεί προ πολλού επειδή «οι πελάτες τους εξαφανίστηκαν» όπως θα πει πριν χρόνια ο ιδιοκτήτης του.

Ο Tana αναγνώρισε «τη γοητεία της συνέχειας σε μια πόλη που πάσχει από χρόνια έλλειψή της» και δημιούργησε έναν θεσμό του Χόλιγουντ που πέρασε «σαν ενθύμιο από γενιά σε γενιά».

«Οι γονείς της Ντριου Μπάριμορ την έφερναν στο εστιατόριο και της άλλαζαν την πάνα πάνω στο μπαρ. Εξυπηρετούμε ακόμα τους αρχικούς μας πελάτες μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους».

Η παλιά ατμόσφαιρα του Χόλιγουντ

Ο Tana απέρριψε επανειλημμένες προσφορές από ενδιαφερόμενους, αλλά πούλησε το εστιατόριο το 2009 στη Sonja Perencevic, μια εκκολαπτόμενη εστιάτορα που υποσχέθηκε να μην παραβιάσει τις παραδόσεις. «Κάποιοι από τους πελάτες μας ήταν επιφυλακτικοί» παραδέχεται η ίδια. Αλλά κράτησε την υπόσχεσή της. «Είμαι χαρούμενη που μετά από τόσα χρόνια, τίποτα δεν έχει αλλάξει».

«Πριν το πουλήσει, είχε δημιουργήσει μια σταθερή πελατεία» λέει ο George Geary, συγγραφέας του L.A.’s Legendary Restaurants. «Είναι ακριβώς η παλιά ατμόσφαιρα του Χόλιγουντ».

*Αρχική Φωτό: Ο Άνταμ Σάντλερ (αριστερά), ο Κρις Ροκ, ο Μπεν Στίλερ, ο Τζιμ Κάρεϊ και ο Dan Tana τον Σεπτέμβριο του 2001. SUZETTE VAN BYLEVELT/ZUMAPRESS.COM