Plisskën 2025: Οι πιο φρέσκοι ήχοι του σήμερα «προσγειώνονται» για δύο ημέρες στην Αθήνα
Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το Plisskën Festival επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με τρία stages και τον πιο φρέσκο και νεανικό ήχο που «παίζει» τώρα στη μουσική βιομηχανία.
Το ημερολόγιο έδειχνε Δεκέμβριος του 2010 όταν ένα νέο event έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο κέντρο της πόλης. Το Plisskën είχε ως στόχο να φέρει στα αυτιά μας σήμερα τους ήχους που θα κατακτούσαν τη μουσική βιομηχανία μέσα στα επόμενα χρόνια.
Και ο στόχος επετεύχθη. Σε αυτά τα 15 χρόνια, το Plisskën έχει μεταμορφωθεί σε έναν θεσμό της φεστιβαλικής Αθήνας, από το 2014 πρόσθεσε και το winter edition στο καλεντάρι του, ενώ από τα stages του έχουν περάσει δεκάδες ονόματα όλων των μουσικών ειδών.
Και φέτος επιστρέφει πιο νεανικό και φρέσκο από ποτέ.
Τι θα ακούσουμε στο Plisskën 2025
Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνής και εγχώριας μουσικής σκηνής σε έναν μοναδικό χώρο που μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό φεστιβαλικό χωριό γεμάτο εκπλήξεις. Η φετινή έκδοση του Plisskën είναι πιο εκρηκτική από ποτέ, με πρωτοποριακές μουσικές και συνεργασίες. Το κάθε stage με το δικό του ήχο, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth pop και darkwave, το φεστιβάλ αγκαλιάζει μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και τάσεων.
Μοναδικές live εμφανίσεις από τον punk poet King Krule, το μεγαλύτερο dance duo στην Ευρώπη Brutalismus 3000, το 90’s-dance crew των Confidence Man, την καθηλωτική παραγωγό KI/KI, τον ασυμβίβαστο Εσθονό TOMM¥ €A$H, τους σύγχρονους πρωτοπόρους της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής Jersey, τoν synth-pop οραματιστή John Maus, το genre-defying duo από το Μπρίστολ Getdown Services, και το αθηναϊκό darkwave δίδυμο Selofan.
Το lineup θα πλαισιώσουν live/Dj set από παγκοσμίως αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής και techno σκηνής, όπως o αμείλικτος-firestarter και «ευαγγελιστής» του rave Héctor Oaks, ο «μάγος» της techno John Talabot, η εντυπωσιακή DJ Daria Kolosova, το δίδυμο-φαινόμενο Eris Drew & Octo Octa, η πολύπλευρη καλλιτέχνιδα Paula Tape, η εξαιρετική παραγωγός της ηλεκτρονικής σκηνής Chloé Robinson, και η «βασίλισσα» της ισπανικής club σκηνής Toccororo.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
KING KRULE
CONFIDENCE MAN
HÉCTOR OAKS
ERIS DREW & OCTO OCTA
GETDOWN SERVICES
JERSEY
JOHN TALABOT
PAULA TAPE
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
BRUTALISMUS 3000
KI/KI
TOMM¥ €A$H
CHLOE ROBINSON
DARIA KOLOSOVA
JOHN MAUS
SELOFAN
TOCCORORO
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
