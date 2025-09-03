magazin
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Off The Hook Festival: Όλα όσα πρέπει να έχεις ακούσει μέχρι τη μεγάλη γιορτή της ραπ στο ΟΑΚΑ
Music 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:47

Off The Hook Festival: Όλα όσα πρέπει να έχεις ακούσει μέχρι τη μεγάλη γιορτή της ραπ στο ΟΑΚΑ

Το Off The Hook Festival επιστρέφει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, για τη μεγαλύτερη γιορτή της ραπ μουσικής σκηνής.

Φροίξος Φυντανίδης
Επιμέλεια Φροίξος Φυντανίδης
Δύο stages, 12 ώρες μουσικής κάθε μέρα, κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, activities, performances και street vibes. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το ΟΑΚΑ υποδέχεται το Off The Hook Festival για τη μεγαλύτερη μάζωξη της ραπ κοινότητας.

Δύο μέρες γεμάτες αυθεντικότητα, στίχο, ρυθμό και απεριόριστη ενέργεια. Και μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, ας πάρουμε μια γεύση για όλα όσα θα ακούσουμε στο Off The Hook Festival.

Ακολουθούν οι ξένοι καλλιτέχνες του φετινού φεστιβάλ και τα κομμάτια που πρέπει να παίζουν στο repeat.

1. Morad (ES)

Mία από τις πλέον ξεχωριστές προσωπικότητες της ισπανικής rap σκηνής. Ωμές αλήθειες, street ύφος. Ο Morad ανεβάζει τον πήχη, μεταφέροντας την πραγματικότητα της Βαρκελώνης στο ΟΑΚΑ.

Pelele – single (2021)

YouTube thumbnail

Sigue – Capítulo 1 (2022)

YouTube thumbnail

2. Jam Baxter (UK)

Αντισυμβατικός, ποιητικός. Ο Jam Baxter ξεχωρίζει στο βρετανικό – μουσικό landscape, με τον ιδιαίτερη πένα του και το lo-fi, πειραματικό ηχόχρωμα που τον καθιστά μοναδικό.

Brains – The Gruesome Features (2012)

YouTube thumbnail

For A Limited Time Only – Mansion 38 (2017)

YouTube thumbnail

3. Dirty Dike (UK)

Ο ορισμός του authenticity όταν μιλάμε για τη UK underground σκηνή. Ακραίος, και ανεξέλεγκτος, ο Dirty Dike φέρνει το χιούμορ και τη βαριά beatsmith ενέργεια του Λονδίνου στην Αθήνα.

Hi I’m James – Constant Dikestar (2011)

YouTube thumbnail

Return of the Twat – Return of the Twat (2013)

YouTube thumbnail

4. M Huncho (UK)

Ο μάστερ του melodic rap aka η μάσκα. Ο M Huncho εκπροσωπεί το UK Trap Wave και ως θρύλος της σκηνής, με στοχαστικό στίχο και μελωδικό flow έχει χαράξει τη δική του πορεία.

of course – my neighbours don’t know. (2023)

YouTube thumbnail

Birds – Utopia (2019) M Huncho – Birds (Music Video)

YouTube thumbnail

5. Paky (IT)

Το νέο αστέρι της ιταλικής rap με ύφος που συνδυάζει drill αισθητική και ιταλική πραγματικότητα. Ο Paky έρχεται με τη φρέσκια αύρα του και ανεβαίνει στο stage του Off The Hook

Boss – single (2020)

YouTube thumbnail

Mi Manchi – Salvatore (2022)

YouTube thumbnail

6. Conway The Machine (US)

La Maquina!. Ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της East Coast σκηνής επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στο μεγαλύτερο stage που τον έχει φιλοξενήσει! Raw bars και από τα πιο αυθεντικά styles που έχει να προσφέρει η σκηνή παγκοσμίως.

Lemon – From King To A GOD (2020)

YouTube thumbnail

Calvin – LULU (2020)

YouTube thumbnail

7. Jeru The Damaja (US)

Συνεχίζουμε με East Coast και ταξιδεύουμε σε εποχές που η σκηνή ήταν πιο αυθεντική από ποτέ. Αν θες να μιλήσουμε για hip hop κληρονομιά, τότε ο Jeru είναι ό,τι πιο εμβληματικό.Με Brooklyn energy και παραγωγές από DJ Premier ο Jeru υπόσχεται το απόλυτο old school live!

Come Clean – The Sun Rises In The East (1994)

YouTube thumbnail

My Mind Spray – The Sun Rises In The East (1994)

YouTube thumbnail

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Off The Hook Festival

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
Dani Gambino
Conway The Machine (US)
Εθισμός
Paky (IT)
Τζαμάλ
Stolen Mic
Dirty Dike (UK)
Jam Baxter (UK)
Jeru The Damaja (US)
Katohos
Aeon

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Bloody Hawk
Morad (ES)
M Huncho (UK)
Novel 729
Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!
Immune
Νέγρος του Μοριά
Tsaki
Nume
Lunar

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

