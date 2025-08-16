Ο Παύλος Παυλίδης ενώνει τις γενιές με τους ήχους του
Ο γνωστός rocker Παύλος Παυλίδης ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία στις 27 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης.
Ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στις 27 Σεπτεμβρίου, στην Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, ένα χρόνο σχεδόν μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ που κατάφερε να συσπειρώσει τους φίλους της μουσικής του Παύλου από διαφορετικές γενιές και να φέρει κοντά ένα νεανικό κοινό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο αγαπημένος μουσικός και η μπάντα του ανεβαίνουν στη σκηνή εδώ ξανά, με το ανανεωμένο οπτικοακουστικό πρόγραμμα που παρουσίασε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens, ένα σετ που περνάει μέσα από τη μουσική διαδρομή σχεδόν 30 χρόνων: από το σύνολο της προσωπικής του δισκογραφίας, με κομμάτια από τα άλμπουμ με τα Ξύλινα Σπαθιά και στιγμές κορύφωσης με τραγούδια και εικόνες που μας έχουν καθορίσει.
Μην περιμένετε απλά μια συναυλία, αλλά ένα σύγχρονο performance και ένα δυναμικό live με πρωταγωνιστές τον Παυλίδη και την τέχνη του αποτυπωμένη τόσο στους στίχους του και τη μουσική του όσο και πίσω του σε ειδικά στημένη για τη συναυλία αυτή οθόνη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα μαγικά visual artworks του Βασίλη Κεχαγιά αποτελούν μέρος της σκηνογραφίας του live, πάντα με στόχο να προσθέτουν στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Παύλος με τη μουσική του πάνω στη σκηνή και συναρπάζει όσους βρίσκονται κάτω από αυτή.
Ο Παύλος Παυλίδης το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου θα έχει δίπλα του μια ομάδα από σπουδαίους μουσικούς: ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος (κιθάρα, synthesizers, φωνητικά), ο Αλέξης Σταυρόπουλος (τύμπανα, sample pads), ο Θανάσης Τζίνγκοβιτς (μπάσο) και ο Aki Rei (πλήκτρα, κιθάρα, φωνητικά).
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
