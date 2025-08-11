magazin
Ο Ορφέας Περίδης συναντάει το χθες και το σήμερα
Music 11 Αυγούστου 2025

Ο Ορφέας Περίδης συναντάει το χθες και το σήμερα

Ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης, έχοντας δίπλα του την Σουσάνα Τρυφιάτη, θα εμφανιστεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Ήταν το 1993 όταν το τραγούδι Φωτοβολίδα άρχισε να ακούγεται στα ραδιόφωνα και τα μπαρ και να τραγουδιέται από στόμα σε στόμα. Ο Ορφέας Περίδης με αυτό το κομμάτι συστήθηκε στο ευρύ κοινό, ωστόσο δεν ήταν άγνωστος στους κύκλους της μουσικής.

Ο γνωστός τραγουδοποιός από τη δεκαετία του ’80 εμφανιζόταν live σε διάφορα μαγαζιά, ενώ το 1990 συμμετείχε στον δίσκο Σύνεργα του Νίκου Παπάζογλου. Ωστόσο το παρθενικό του άλμπουμ ήταν αυτό που άλλαξε την πορεία του.

Και μπορεί να χρειάστηκαν περίπου οκτώ χρόνια μέχρι την κυκλοφορία της νέας του δουλειάς Πάλι Για Σένα το 2024, ωστόσο ο Ορφέας Περίδης δεν είχε μείνει ποτέ μακριά από τα μουσικά δρώμενα, χάρη στις πολλές συναυλίες του.

Έτσι, πιστός στο ραντεβού του και φέτος, ο Ορφέας Περίδης θα εμφανιστεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου στο πλαίσιο του 31ου Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Κατά τον ίδιο, δε νοείται να κάνει ζωντανές εμφανίσεις χωρίς να παρουσιάζει καινούργια τραγούδια και αυτό το τηρεί πιστά απ’ την πρώτη του παράσταση μέχρι σήμερα.

Μαζί του η Σουσάνα Τρυφιάτη και οι:
Θοδωρής Δαμουράκης: Κιθάρες
Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι, γκάϊντα
Κώστας Αρσένης: Μπάσο
Γιάννης Ριζόπουλος: Κρουστά
Κώστας Κυριακίδης: Επιμέλεια ήχου

