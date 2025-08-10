magazin
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Δύο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι για μια βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Music 10 Αυγούστου 2025 | 09:00

Δύο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι για μια βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο Μεγάλος Ερωτικός και οι Δεκαπέντε Εσπερινοί του Μάνου Χατζιδάκι, παρουσιάζονται για ένα βράδυ στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Ο Μεγάλος Ερωτικός και οι Δεκαπέντε Εσπερινοί, δύο από τα εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι, παρουσιάζονται σε μία μοναδική βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 21:00, σε μία σπουδαία συναυλία που συμπίπτει χρονικά με τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου δημιουργού.

Στον Μεγάλο Ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Μαρία Κωστράκη.
Διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός.
Συμμετέχει η χορωδία του Δήμου Αθηναίων.
Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions.

Ο Μάνος Χατζιδάκις για τα δύο αυτά έργα

«Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι ένας λαϊκός Θεός που ζει στην φαντασία μας απ’ τη στιγμή που γεννιώμαστε ίσαμε να πεθάνουμε, όμορφος, εφηβικός και αδιάκοπα ζωντανός. Ο Μεγάλος Ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα. Φοράει δικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σβύνουν οι βροχές. Δεν αντιστέκεται.

Από άσματος άρχεσθαι
και επί των μελισμάτων αυτού
συγκλίνατε τας κεφαλάς ομού
 και άδετε μετ’ εμού.

Η σειρά που ακολουθούν τα ποιήματα αυτά των Ελλήνων ποιητών, σχηματίζει έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, μια λειτουργία για τον Μεγάλο Ερωτικό – κάτι σαν τους εσπερινούς Αγίων σ’ ερημοκκλήσια μακρινά, με την συμμετοχή φανταστικών αγγέλων, εραστών, παρθένων και εφήβων. Είναι μια λιτανεία περίεργη όμως και τόσο φυσική, στην εσωτερική κι απόκρυφη ζωή μας.

…Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι μια σειρά από λαϊκά τραγούδια, που γράφτηκαν πρώτ’ απ’ όλα για να επικοινωνήσω εγώ ο ίδιος με όλα τα ελληνικά πρόσωπα που αγαπώ βαθειά, αυτά που γνώρισα, αυτά που θα γνωρίσω κι αυτά που δεν θα μπορέσω ποτές μου να γνωρίσω. Κι ακόμη, μές’ απ’ αυτά, να ενωθώ με την ψυχή του τόπου μου σε μια λειτουργία αθάνατη, ερωτική κι ελληνική».

«Εσπερινός, σημαίνει ευλάβεια Ήλιου, καθώς γυρίζει ευαίσθητος μέσα στην πόλη, γεμάτος από τις αναμνήσεις των ετών, που τέλος γέρνει στο πλάι ν’ αποκοιμηθεί, αφήνοντας τριγύρω του ηχώ φωτός, αποκαλυπτικές διαθέσεις και μια λεπτότατη ευωδιά αγάπης. Με Δεκαπέντε Εσπερινούς συλλέγω την σκορπισμένη ευαισθησία μου και σας την παραδίδω έτσι όπως γεννήθηκε, στ’ αληθινό της βάθρο, εκεί που οι έμποροι δε θα μπορούν να της χαλάν την όψη. Όλοι οι «Εσπερινοί» χαρίζονται στον γυιό μου, που αρχίζει τώρα να μετράει τον κόσμο».

Συμμετέχουν οι μουσικοί

Στον Μεγάλο Ερωτικό
Σοφία Ταμβακοπούλου, Φρίξος Μόρτζος – πιάνο
Γιώργος Τοσικιάν – κιθάρα
Αριστείδης Χατζησταύρου – κιθάρα, λαούτο
Τάκης Καπογιάννης – κοντραμπάσο
Γωγώ Ξαγαρά – άρπα
Διονύσης Βερβιτσιώτης – βιολί
Αλέξανδρος Μποτίνης – τσέλο
Βιβή Γκέκα – μαντολίνο

Στους Δεκαπέντε Εσπερινούς
Λευτέρης Μιχαλόπουλος – πιάνο
Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου – κιθάρα
Τάκης Καπογιάννης – κοντραμπάσο
Γωγώ Ξαγαρά – άρπα

Ηχοληψία: Ζαχαρίας Σταμούλος, Βαγγέλης Λάππας, Βασίλης Δρούγκας
Μουσική επιμέλεια: Λευτέρης Μιχαλόπουλος
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Χατζιδάκις

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

