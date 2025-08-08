Μια βραδιά γεμάτη με όλες τις επιτυχίες των Queen

Το θρυλικό musical tribute αφιερωμένο στους Queen έρχεται στην Αθήνα! Ζήστε μια αυθεντική αναπαράσταση του εκρηκτικού live που έδιναν οι Queen στο απόγειο της καριέρας τους.

O Freddie Mercury πέθανε πολύ νωρίς σε ηλικία 45 ετών.

Γνώρισε τεράστια επιτυχία με το συγκρότημα του, τους Queen. Οι επιτυχίες τους είναι αθάνατες και συνεχίζουν να εμπνέουν μικρούς και μεγάλους. Ενσωμάτωσαν όλα τα είδη, όπως ροκ, ποπ, κλασική, μπαλάντες, ντίσκο ή RnB στα τραγούδια τους και έτσι προσέγγισαν ένα πολύ μεγάλο κοινό.Όπως το χαρακτήρισαν κοινό και κριτικοί είναι «Ένα από τα καλύτερα αφιερώματα στον κόσμο για ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο».

Από τότε πολλά συγκροτήματα δημιούργησαν musical tributes αφιερωμένα στους Queen. Το πιο διάσημο, κυρίως λόγω του πρωταγωνιστή του, είναι το The Music Of Queen που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Κι αυτό γιατί στο The Music Of Queen πρωταγωνιστής είναι ο βραβευμένος μουσικός και ηθοποιός Valentin L. Findling, ο οποίος φημίζεται για την μοναδική του ενέργεια πάνω στη σκηνή και τις σπουδαίες φωνητικές του δυνατότητες. Με την σχολαστική του ματιά και την αγάπη του για την λεπτομέρεια, ξαναφέρνει για λίγο τον Φρέντι μπροστά μας, με τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης αφιερώματος δεν έχει κάνει πριν.

Ο Βαλεντίν ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία 5 ετών. Κατά τη διάρκεια των πρώτων του μουσικών και θεατρικών σπουδών κέρδισε υποτροφίες και βραβεία, ανάμεσά τους και του καλύτερου νέου showman της Ευρώπης.

Στο πανεπιστήμιο δημιούργησε μια μπάντα με την οποία έκαναν αφιερώματα σε μεγάλα συγκροτήματα και ένα από αυτά, το αφιέρωμα στους Queen τον έχρισε ως τον καλύτερο πρωταγωνιστή σε tributes για το διάσημο συγκρότημα.

Ακολούθησε η πρόταση που του έκαναν να γίνει ο Φρέντι στο musical tribute “The Music of Queen”. Με αυτό έχει ταξιδέψει σε 40 χώρες και τον έχουν απολαύσει πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές. Κέρδισε και το βραβείο του «καλύτερου νεαρού “Φρέντυ” των Queen», στο φεστιβάλ Queen Tributes το 2022.

Μαζί του στις περιοδείες έχει σπουδαίους μουσικούς που έχουν συνοδεύσει μεγάλα ονόματα όπως Céline Dion, Eric Clapton, Paul Young, Nik Kershaw, Jimmy Summerville κ.α.

To “The Music of Queen” είναι ένα δίωρο show αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα αλλά και στην ψυχή της μεγάλης αυτής μπάντας, σε έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή.

Άλλωστε μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.

Η ιστορία τους αποτελεί πάντα ένα μάθημα για το πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Την ίδια μοίρα περίπου, είχαν και τα επόμενα δύο. Λίγο πριν την κυκλοφορία του «A night at the opera», οι Queen εμπιστεύτηκαν για προσωπική ακρόαση ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι στον φίλο τους Kenny Everett, ο οποίος ήταν γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και κωμικός της Βρετανίας. Εκείνος, το βρήκε υπέροχο και χωρίς να ζητήσει την άδεια τους, έπαιξε όσες περισσότερες φορές μπορούσε το τραγούδι στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο. Σύντομα, τα δισκοπωλεία γέμισαν κόσμο, που ζητούσε ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε καν κυκλοφορήσει!

Πρόκειται φυσικά για το τραγούδι «Bohemian Rhapsody», το οποίο παντρεύει αρμονικά την όπερα και την ροκ μουσική, κάτι πολύ πρωτότυπο! Λόγω αυτού του κομματιού, το άλμπουμ «A night at the opera» είχε τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, παρέμεινε το 1975 για 9 εβδομάδες στο νούμερο ένα των βρετανικών charts, καθώς επίσης και για άλλες 6, το 1991, μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι. Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο τραγούδι ξεχωρίζει η ανακήρυξή του σε «Τραγούδι της Χιλιετίας» από το Guiness Book of Records.

Ζήστε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen σε ένα live show που θα σας μείνει αξέχαστο.

