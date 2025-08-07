magazin
Red Snapper: Τζαζ, ψυχεδέλεια και μια έκρηξη ήχων
inTickets 07 Αυγούστου 2025 | 08:00

Red Snapper: Τζαζ, ψυχεδέλεια και μια έκρηξη ήχων

Οι λονδρέζοι Red Snapper επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 18 και 19 Οκτωβρίου για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Γνωστοί για το μοναδικό κράμα acid jazz, trip hop και ψυχεδελικού surf με ηλεκτρονικό ήχο και ακουστικά όργανα, καθώς και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο τους στις ζωντανές εμφανίσεις, οι Βρετανοί Red Snapper επιστρέφουν στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους δίσκο «Barb & Feather» αλλά και τα σπουδαιότερα τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας τους, συμπεριλαμβανομένης της 30ης επετείου του εμβληματικόυ «Reeled and Skinned».

Οι Red Snapper ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1993 από τους Ali Friend (κοντραμπάσο), Richard Thair (τύμπανα) και David Ayers (κιθάρα), και τρία χρόνια μετά υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Warp Records για το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Prince Blimey» ―που έκανε πάταγο και δικαίωσε την απόφαση της Warp να βάλει στο ρόστερ της καλλιτέχνες με τόσο διαφορετικό ήχο από αυτό που είχε συνηθίσει. Tην επόμενη χρονιά, οι Red Snapper, μαζί με τους Foo Fighters, άνοιγαν τους Prodigy στην περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rich Mix (@richmixlondon)

Συνεργασίες με ονόματα όπως οι Bjork, David Holmes, Beth Orton, Fugees και Massive Attack προβάλλουν τους Red Snapper σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό, ενώ το 2000 μας δίνουν το πολύ επιτυχημένο «Our Αim Ιs to Satisfy», με τον ωριμασμένο ήχο της acid jazz που γνωρίσαμε με το Prince Blimey, αλλά και με αφομοιωμένα τα ηλεκτρονικά, dance στοιχεία τoυ ενδιάμεσου δίσκου «Making Bones» (1998).

Στις αρχές του 2002, η μπάντα ανακοινώνει τη διάλυσή της· τα μέλη της ήθελαν να δοκιμάσουν διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, ενώ είχαν κουραστεί να συζητούν τόσο πολύ για το τι ακριβώς ήθελαν να παίξουν… Για μια πενταετία, ο Friend συνεργάζεται με την Beth Orton και το πρότζεκτ Clayhill, ενώ ο Ayers γράφει μουσική για αναγνωρισμένες τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «The Tribe» του BBC. Ο Thair συνεργάζεται με τον Jakeone στους Toob, αλλά και με τους με τον Rennie Pilgrem, TCR Allstars και Bomb the Bass.

Στα τέλη του 2007, οι Red Snapper ξαναβρίσκονται όλοι μαζί για ένα τζαμάρισμα, και αποφασίζουν να επανενωθούν ―ανακοίνωση που βγαίνει στη σελίδα τους στο MySpace και ξεσηκώνει τους θαυμαστές τους. Οι μουσικοί επιστρέφουν στο στούντιο για να δουλέψουν πάνω σε νέο υλικό για το έκτο άλμπουμ τους, αυτή τη φορά μαζί με τον σαξοφωνίστα Tom Challenger, που γίνεται και επίσημα μέλος της μπάντας.

Ανανεωμένοι και ορεξάτοι, οι Red Snapper κυκλοφορούν το «Pale Blue Dot» τον Οκτώβρη του 2008, και εμφανίζονται στο Bloc Weekend τον Μάρτιο του 2008, και στο Glastonbury το 2009.

Τον Μάιο του 2011 έρχεται ο έβδομος δίσκος τους, «Key», με guest τραγουδιστές τους Gavin Clarke (UNKLE, Clayhill) και Eliza Carthy, και ακολουθεί Ευρωπαϊκή περιοδεία ―ενώ το 2014, κυκλοφορεί το «Hyena» από τη Lo Recordings, με μουσική εμπνευσμένη από την σενεγαλέζικη ταινία «Touki Bouki» του 1973.

Το 2019, το τραγούδι τους, Spiky, από το «Κey», βρίσκει μια θέση στο soundtrack του El Camino, της spin-off ταινίας του Vince Gilligan για τη λατρεμένη τηλεοπτική σειρά Breaking Bad, και οι Red Snapper αποκτούν ακόμη περισσότερους νέους θαυμαστές!

Ο τελευταίος δίσκος της μπάντας, «Barb & Feather» κυκλοφόρησε από τη Lo Recordings τη χρονιά που διανύουμε, και σε συνδυασμό με τηνε πέτειο του «Reeled and Skinned» έσπρωξε τους Βρετανούς να ξεκινήσουν άλλη μία περιοδεία·με σκοπό να επανενωθούν με το πάντα αγαπημένο τους ελληνικό κοινό σε βραδιές γεμάτες ζορό, ζωντάνια και το μοναδικό acid jazz/trip hop/funk παλμό των Red Snapper.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Vita.gr
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο
Τραγωδία 04.08.25

«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσαν οι Oasis όταν έμαθαν ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στη συναυλία τους στο Γουέμπλεϊ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο
Music 04.08.25

«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο

Ένα νέο βιβλίο του βραβευμένου βιογράφου Πίτερ Γκουράλνικ με τίτλο The Colonel and the King ρίχνει φως στη σχέση του Έλβις Πρίσλεϊ με τον μάνατζέρ του, τον Συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής
Music 03.08.25

Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής

Μισό αιώνα μετά το θάνατό του, ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του θρυλικού καλλιτέχνη Νικ Ντρέικ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπράιαν Ίνο ανακοινώνει φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine στο Λονδίνο – «Αδύνατον να αγνοηθεί»
Τέρμα η σιωπή 31.07.25

Ο Μπράιαν Ίνο ανακοινώνει φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine στο Λονδίνο - «Αδύνατον να αγνοηθεί»

Ο Μπράιαν Ίνο είναι ο εκτελεστικός παραγωγός «μιας βραδιάς μουσικής, προβληματισμού και ελπίδας» στο Wembley Arena, με ένα lineup που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εβδομήντα χρόνια πριν ο Τζόνι Κας με μια ηχογράφηση έγινε ο ήρωας των περιθωριακών και των καταπιεσμένων
I Walk The Line 31.07.25

Εβδομήντα χρόνια πριν ο Τζόνι Κας με μια ηχογράφηση έγινε ο ήρωας των περιθωριακών και των καταπιεσμένων

Το 1955 ο σχετικά άγνωστος Τζόνι Κας ηχογράφησε το «Folsom Prison Blues» για να περιγράψει το αίσθημα της μοναξιάς όπως το βιώνει ένας φυλακισμένος - και άλλαξε μια για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όλα τα ρεκόρ στα πόδια της: Η Cowboy Carter Tour της Μπιγιονσέ έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της κάντρι
Το άγγιγμα του Μίδα 29.07.25

Όλα τα ρεκόρ στα πόδια της: Η Cowboy Carter Tour της Μπιγιονσέ έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της κάντρι

Η 43χρονη superstar Μπιγιονσέ έδειξε ότι παραμένει το απόλυτο «αφεντικό» της μουσικής, με την περιοδεία Cowboy Carter Tour να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Σύνταξη
«Τι συνέβη;» – Η καταστροφική στιγμή στην εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985
13 Ιουνίου 29.07.25

«Τι συνέβη;» - Η καταστροφική στιγμή στην εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985

H πρώτη του ζωντανή εμφάνιση μετά από πέντε χρόνια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985 παραλίγο να εκτροχιαστεί από μια τεχνική βλάβη, η οποία, ωστόσο, οδήγησε σε μια συγκινητική στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

