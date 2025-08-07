Red Snapper: Τζαζ, ψυχεδέλεια και μια έκρηξη ήχων

Γνωστοί για το μοναδικό κράμα acid jazz, trip hop και ψυχεδελικού surf με ηλεκτρονικό ήχο και ακουστικά όργανα, καθώς και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο τους στις ζωντανές εμφανίσεις, οι Βρετανοί Red Snapper επιστρέφουν στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους δίσκο «Barb & Feather» αλλά και τα σπουδαιότερα τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας τους, συμπεριλαμβανομένης της 30ης επετείου του εμβληματικόυ «Reeled and Skinned».

Οι Red Snapper ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1993 από τους Ali Friend (κοντραμπάσο), Richard Thair (τύμπανα) και David Ayers (κιθάρα), και τρία χρόνια μετά υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Warp Records για το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Prince Blimey» ―που έκανε πάταγο και δικαίωσε την απόφαση της Warp να βάλει στο ρόστερ της καλλιτέχνες με τόσο διαφορετικό ήχο από αυτό που είχε συνηθίσει. Tην επόμενη χρονιά, οι Red Snapper, μαζί με τους Foo Fighters, άνοιγαν τους Prodigy στην περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνεργασίες με ονόματα όπως οι Bjork, David Holmes, Beth Orton, Fugees και Massive Attack προβάλλουν τους Red Snapper σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό, ενώ το 2000 μας δίνουν το πολύ επιτυχημένο «Our Αim Ιs to Satisfy», με τον ωριμασμένο ήχο της acid jazz που γνωρίσαμε με το Prince Blimey, αλλά και με αφομοιωμένα τα ηλεκτρονικά, dance στοιχεία τoυ ενδιάμεσου δίσκου «Making Bones» (1998).

Στις αρχές του 2002, η μπάντα ανακοινώνει τη διάλυσή της· τα μέλη της ήθελαν να δοκιμάσουν διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, ενώ είχαν κουραστεί να συζητούν τόσο πολύ για το τι ακριβώς ήθελαν να παίξουν… Για μια πενταετία, ο Friend συνεργάζεται με την Beth Orton και το πρότζεκτ Clayhill, ενώ ο Ayers γράφει μουσική για αναγνωρισμένες τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «The Tribe» του BBC. Ο Thair συνεργάζεται με τον Jakeone στους Toob, αλλά και με τους με τον Rennie Pilgrem, TCR Allstars και Bomb the Bass.

Στα τέλη του 2007, οι Red Snapper ξαναβρίσκονται όλοι μαζί για ένα τζαμάρισμα, και αποφασίζουν να επανενωθούν ―ανακοίνωση που βγαίνει στη σελίδα τους στο MySpace και ξεσηκώνει τους θαυμαστές τους. Οι μουσικοί επιστρέφουν στο στούντιο για να δουλέψουν πάνω σε νέο υλικό για το έκτο άλμπουμ τους, αυτή τη φορά μαζί με τον σαξοφωνίστα Tom Challenger, που γίνεται και επίσημα μέλος της μπάντας.

Ανανεωμένοι και ορεξάτοι, οι Red Snapper κυκλοφορούν το «Pale Blue Dot» τον Οκτώβρη του 2008, και εμφανίζονται στο Bloc Weekend τον Μάρτιο του 2008, και στο Glastonbury το 2009.

Τον Μάιο του 2011 έρχεται ο έβδομος δίσκος τους, «Key», με guest τραγουδιστές τους Gavin Clarke (UNKLE, Clayhill) και Eliza Carthy, και ακολουθεί Ευρωπαϊκή περιοδεία ―ενώ το 2014, κυκλοφορεί το «Hyena» από τη Lo Recordings, με μουσική εμπνευσμένη από την σενεγαλέζικη ταινία «Touki Bouki» του 1973.

Το 2019, το τραγούδι τους, Spiky, από το «Κey», βρίσκει μια θέση στο soundtrack του El Camino, της spin-off ταινίας του Vince Gilligan για τη λατρεμένη τηλεοπτική σειρά Breaking Bad, και οι Red Snapper αποκτούν ακόμη περισσότερους νέους θαυμαστές!

Ο τελευταίος δίσκος της μπάντας, «Barb & Feather» κυκλοφόρησε από τη Lo Recordings τη χρονιά που διανύουμε, και σε συνδυασμό με τηνε πέτειο του «Reeled and Skinned» έσπρωξε τους Βρετανούς να ξεκινήσουν άλλη μία περιοδεία·με σκοπό να επανενωθούν με το πάντα αγαπημένο τους ελληνικό κοινό σε βραδιές γεμάτες ζορό, ζωντάνια και το μοναδικό acid jazz/trip hop/funk παλμό των Red Snapper.

