«Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» του William Shakespeare ταξιδεύει στη βόρεια Ελλάδα

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια λειτουργίας και παρουσιάζει τη νέα του καλοκαιρινή παραγωγή, την κλασική κωμωδία του William Shakespeare «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι», σε μετάφραση Κώστα Καρθαίου, σκηνοθεσία της Ελένης Μποζά, δραματουργική επεξεργασία- διασκευή της Ελένης Μποζά & Ειρήνης Γκότση, μουσική σύνθεση του Γιώργου Ανδρέου, σκηνικά & κοστούμια της Ελένης Στρούλια και σχεδιασμό φωτισμού της Μελίνας Μάσχα.

Ένας θίασος περιπλανώμενων θεατρίνων ζωντανεύει επί σκηνής τη ρομαντική κωμωδία του William Shakespeare, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο θέατρο και την κοινωνική πραγματικότητα. Το ευρηματικό «θέατρο εν θεάτρω» διαπερνά τη δομή του έργου, θολώνοντας τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και τη ζωή, τον κοινωνικοπολιτικό και τον θεατρικό ρόλο του ανθρώπου, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα.

Εμπνευσμένη από αυτό το σαιξπηρικό τέχνασμα, η σκηνοθέτρια Ελένη Μποζά συγκροτεί ένα σύγχρονο μπουλούκι: έναν θίασο που ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, από «πατρίδα σε πατρίδα», κουβαλώντας την παράδοση της περιπλάνησης στο σήμερα. Έναν θίασο που κινείται όχι μόνο στον χώρο αλλά και στον χρόνο — φτάνοντας στον 21ο αιώνα για να αφηγηθεί, με χιούμορ και θεατρικότητα, διαχρονικές ιστορίες ανθρώπινων σχέσεων.

Μέσα από το γέλιο, τη σάτιρα και την ανατροπή, η παράσταση γίνεται σχόλιο πάνω στην αέναη ανθρώπινη προσπάθεια να περάσουμε από μια εποχή καταναγκασμού προς έναν κόσμο ελευθερίας από τις κοινωνικές επιταγές στην προσωπική επιλογή, από την επιβολή στην επιθυμία.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Μπατίστα, πατέρας της Κατερίνας και της Μπιάνκα, έρχεται αντιμέτωπος με τις κοινωνικές νόρμες και τις οικογενειακές ισορροπίες. Η Κατερίνα, η μεγαλύτερη, είναι μια δυναμική, πεισματάρα και ανεξάρτητη γυναίκα που αρνείται να υποταχθεί στους κανόνες της εποχής και να δεχθεί τους γάμους που της προτείνονται.

Η ανατροπή έρχεται με την άφιξη του Πετρούκιου, ενός νεαρού αριστοκράτη που αναλαμβάνει να καταφέρει το ακατόρθωτο: να «δαμάσει» το ανυπότακτο πνεύμα της Κατερίνας. Αυτό που ακολουθεί είναι μια ευφυής και ξεκαρδιστική αναμέτρηση χαρακτήρων και ιδεών, που διατρέχει τα όρια μεταξύ έρωτα, εξουσίας και ελευθερίας, με τελικό αποτέλεσμα μια αληθινή ιστορία αγάπης.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ένα μπουλούκι θεατρίνων διασχίζει τον χρόνο έχοντας για ρεπερτόριο τα έργα του Σαίξπηρ… Προσγειώνεται στον εικοστό πρώτο αιώνα επιλέγοντας να ερμηνεύσει για μια ακόμα φορά την «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι»… θα μπορούσε το συγκεκριμένο έργο να αφορά στην σημερινή εποχή; Το ανθρώπινο είδος συνεχίζει να σκέφτεται, να δρα και να ερωτεύεται ακόμα με όρους ιδιοκτησίας; Ή έχει αρχίσει επιτέλους να αναζητά ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για τα σημαντικά της ζωής; Οι θεατρίνοι μας φαίνεται να πιστεύουν πως ακόμα και τώρα- ακόμα και με τις ρωγμές της, η πατριαρχία καλά κρατεί… Και σκοπεύουν να μας το καταδείξουν με τον μόνο τρόπο που ξέρουν καλά… το γέλιο. Γιατί το γέλιο λυτρώνει. Καθρεφτίζει με αθωότητα το φαινόμενο της ζωής και ταυτόχρονα γδέρνει τις ψυχές…

Μέσα στην καθηλωτική αγριότητα της εποχής, η κωμωδία προσφέρει όχι την εκτόνωση του θυμού αλλά την δημιουργική του χρήση. Ταυτιζόμαστε για να μπορούμε να συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε και να πράττουμε .Έστω και λίγο. Έστω και λίγο παραπάνω. Με λίγη παραπάνω ενσυναίσθηση για τον Άλλον… τον διαφορετικό, τον ξένο… Άλλωστε όλοι προσπαθούμε να ορίσουμε από την αρχή την ταυτότητα μας…

Το μπουλούκι μας λοιπόν, με τραγούδι και γέλιο θα βγάλει στην φόρα την σκοτεινή μας πλευρά για να την ξορκίσουμε! Και η Κατερίνα, η «στρίγγλα», θα συνεχίσει να περιφέρεται μέσα στους αιώνες, όχι για να γίνει «αρνάκι» αλλά για να μας υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να προσπαθούμε λίγο περισσότερο να κατανοήσουμε τον Άλλον, τον διαφορετικό και να αφεθούμε έτσι στην γοητεία του… Ελένη Μποζά

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: William Shakespeare

Μετάφραση: Κώστας Καρθαίος

Σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά

Διασκευή – Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μποζά, Ειρήνη Γκότση

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάνος Δαμασκηνός

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Κορδελάς, Αντώνης Κυριακάκης, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Δημήτρης Όντος, Βάνα Σλέιμαν, Δημήτρης Τσικούρας, Χάρης Φλέουρας

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Φώτα -Ήχος: Γιώργος Γκόλαντα, Ρωμανός Αλέμης

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.