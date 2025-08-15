Η Δίκη: Ο παράλογος κόσμος και το καυστικό χιούμορ του Φραντς Κάφκα στο θέατρο ARK

Μετά την Άνοδο του Αρτούρο Ούι, ο Άρης Μπινιάρης θα παρουσιάσει στο Θέατρο ARK, ένα από τα πιο επιδραστικά λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα, την εμβληματική Δίκη του Φραντς Κάφκα.

Με καυστικό χιούμορ, ο μεγάλος λογοτέχνης καταδεικνύει, την προσπάθεια του ατόμου να κατανοήσει μια κοινωνία που συντρίβει, σαν μια άγρια μηχανή, την ατομική ελευθερία.

Σε έναν κόσμο όπου το «έγκλημα» δεν είναι πάντα σαφές και οι νόμοι φαίνονται αυθαίρετοι και αόριστοι, η ζωή μοιάζει με μια συνεχή κι αγωνιώδη φάρσα, ενώ η δικαιοσύνη και η αλήθεια εκλείπουν.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Γιόζεφ K., αξιοσέβαστος τραπεζικός υπάλληλος, συλλαμβάνεται ένα πρωί αδικαιολόγητα, χωρίς να του έχει απαγγελθεί καμία συγκεκριμένη κατηγορία. Αρχίζει τότε έναν μάταιο αγώνα να μάθει για ποιο έγκλημα κατηγορείται και για να αποδείξει την αθωότητά του. Ανυπεράσπιστος ενάντια σε ένα παράλογο και απειλητικό γραφειοκρατικό σύστημα υποκύπτει σταδιακά στην ψυχολογική πίεση και στο αδιέξοδο.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ

Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Χορογραφία- Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Δραματουργία: Σοφία Ευτυχιάδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Gelly Pedefu

Βοηθός Σκηνογράφου: Σοφία Θεοδωράκη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία- Γραφείο τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media– Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παίζουν

Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Ιωάννης Μπάστας, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

