«Τραγούδια του Μεσοπολέμου» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Λίγο πριν λήξει ο Αύγουστος, μια ιδιαίτερη παράσταση στην Επίδαυρο.
Ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Σάββατο 23 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.
Με τον Δημήτρη Πακσόγλου και την Νάντια Κοντογεώργη στο τραγούδι και μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, η παράσταση μας μεταφέρει σε μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.
Ένα μουσικό ταξίδι σε μια άλλη εποχή
Η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπήρχαν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.
Μια εποχή φαινομενικά ανέμελη, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία.
Συντελεστές
Νάντια Κοντογεώργη τραγούδι, σκηνοθετική επιμέλεια
Δημήτρης Πακσόγλου τραγούδι
Μίλτος Λογιάδης πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας
Αντώνης Σουσάμογλου βιολί, ενορχήστρωση
Λάζαρος Τσαβδαρίδης ενορχήστρωση
Άρτεμις Βαβάτσικα μπαγιάν
Χριστίνα Καλαμπαλίκη τρομπέτα
Ντίνος Μάνος κοντραμπάσο
Μιχάλης Διακογιώργης κρουστά, βιμπράφωνο
Αστέριος Πούφτης τσέλο, μπαγλαμαδάκι
Παναγιώτης Σιωράς κλαρινέτο, σαξόφωνο
Μιχάλης Σουρβίνος κιθάρα, μαντολίνο
Πληροφορίες παράστασης
Μίλτος Λογιάδης – Αντώνης Σουσάμογλου
Τραγούδια του Μεσοπολέμου
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
23/08/2025 στις 21:30
