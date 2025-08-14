Μια άλλη Θήβα: Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινάει ξανά στις 23 Αυγούστου

Μετά από τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού στα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα πανελλαδικά, το έργο Μια άλλη Θήβα επιστρέφει στις 23 Αυγούστου. Τα εισιτήρια για τους τελευταίους σταθμούς εξαντλούνται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης.

Η παράσταση Μια άλλη Θήβα

Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν.

Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή.

Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο έργο του συγγραφέα με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και συναρπάζει το κοινό χάρη στον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό θεατρικό γεγονός κυρίως λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του ταλαντούχου δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Καπουράνη που κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου.

Συντελεστές

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης: Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός σκηνικού: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών – Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Το πρόγραμμα περιοδείας

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΒΟΛΟΣ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΑΤΡΑ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΗΒΑ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.