Θέατρο Λυκαβηττού: Οι συναυλίες και οι παραστάσεις που θα δούμε τον Σεπτέμβριο στον αγαπημένο λόφο

Tο θέατρο άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αδράνειας και μια δύσκολη περίοδο ανακατασκευής που ανέλαβαν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων με την Περιφέρεια Αττικής, επενδύοντας συνολικά 6,75 εκατομμύρια ευρώ στην πλήρη ανακαίνισή του.

Το υπαίθριο θέατρο του Λυκαβηττού υπήρξε το καλλιτεχνικό όραμα της σπουδαίας ηθοποιού Άννας Συνοδινού που υλοποίησε ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Τάκη Ζενέτος

Από τις 12 Ιουνίου 1965 που λειτούργησε για πρώτη φορά μέχρι το 2008 που έσβησε τα φώτα του, αποτέλεσε οξυγόνο πολιτισμού καθώς οι εκδηλώσεις που φιλοξενούσε κάθε καλοκαίρι είχαν καθολικό ενδιαφέρον.

Τι θα δούμε τον Σεπτέμβριο

30 Αυγούστου

«Αίας», σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης.

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει και τους εννέα ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, σε μια παράσταση όπου η τέχνη του θεάτρου συναντιέται με αυτήν της ζωγραφικής.

1 Σεπτεμβρίου

«Μόνος με τον Άμλετ», σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης, Μανώλης Δούνιας.

3 Σεπτεμβριου

Συναυλία Σάκη Ρουβά. Ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και ασταμάτητο μουσικό παλμό, όπως μόνο εκείνος ξέρει.

5 Σεπτεμβρίου

«Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Οι «Αινιγματικές Παραλλαγές» του Ερίκ-Εμανουέλ Σμιτ ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ο τελευταίος συμπρωταγωνιστεί με τον Γιάννη Μπέζο και μαζί, ως δημοσιογράφος και απομονωμένος συγγραφέας αντίστοιχα.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

«Όρνιθες», σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και ΓιώργουΧρυσοστόμου και ένα μεγάλο θιάσο.

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

«Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου. Ένα έργο – καθρέφτη των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική, με τους Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Αναστασάκη, Γρηγορία Μεθενίτη και Περικλή Σιούντα.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

«Μια άλλη Θήβα», του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τους Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβριου

Συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μαζί του: ο ZAF.

Και ακολουθούν: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ο Jethro Tull: The Seven Decade, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου οι Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Νατάσσα Μποφίλιου με τη συναυλία της «Κάτι καίγεται 2 – Ο Μεγάλος Κύκλος», το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου «NEPENTHE: 3 Years Anniversary», την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου «CANTADA: 1 Year Anniversary».

Συναυλίες Οκτωβρίου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου Χρήστος Νικολόπουλος & Γιώργος Θεοφάνους: Εκεί που σμίγουν οι χορδές | Μαζί τους: Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάννα Παπαϊωάννου.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου Γιάννης Χαρούλης: Έλα στον Χορό Tour 2025 – The last stop

Πρόσβαση

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19.00 έως τις 21.30 ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο.

Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.

Πληροφορίες

cultureisathens.gr

Προπώληση εισιτηρίων

Intickets.gr