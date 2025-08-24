magazin
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 16:18
Ισραηλινά πλήγματα στην Υεμένη
Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 15:37
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Θέατρο Λυκαβηττού: Οι συναυλίες και οι παραστάσεις που θα δούμε τον Σεπτέμβριο στον αγαπημένο λόφο
Culture Live 24 Αυγούστου 2025 | 14:50

Θέατρο Λυκαβηττού: Οι συναυλίες και οι παραστάσεις που θα δούμε τον Σεπτέμβριο στον αγαπημένο λόφο

Όλες οι εκδηλώσεις σε έναν από τους πιο όμορφους υπαίθριους συναυλιακούς χώρους της χώρας.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Spotlight

Tο θέατρο άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αδράνειας και μια δύσκολη περίοδο ανακατασκευής που ανέλαβαν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων με την Περιφέρεια Αττικής, επενδύοντας συνολικά 6,75 εκατομμύρια ευρώ στην πλήρη ανακαίνισή του.

Το υπαίθριο θέατρο του Λυκαβηττού υπήρξε το καλλιτεχνικό όραμα της σπουδαίας ηθοποιού Άννας Συνοδινού που υλοποίησε ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Τάκη Ζενέτος

Από τις 12 Ιουνίου 1965 που λειτούργησε για πρώτη φορά μέχρι το 2008 που έσβησε τα φώτα του, αποτέλεσε οξυγόνο πολιτισμού καθώς οι εκδηλώσεις που φιλοξενούσε κάθε καλοκαίρι είχαν καθολικό ενδιαφέρον.

Τι θα δούμε τον Σεπτέμβριο

30 Αυγούστου

«Αίας», σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης.

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει και τους εννέα ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, σε μια παράσταση όπου η τέχνη του θεάτρου συναντιέται με αυτήν της ζωγραφικής.

1 Σεπτεμβρίου

«Μόνος με τον Άμλετ», σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης, Μανώλης Δούνιας.

3 Σεπτεμβριου

Συναυλία Σάκη Ρουβά. Ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και ασταμάτητο μουσικό παλμό, όπως μόνο εκείνος ξέρει.

5 Σεπτεμβρίου

«Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Οι «Αινιγματικές Παραλλαγές» του Ερίκ-Εμανουέλ Σμιτ ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ο τελευταίος συμπρωταγωνιστεί με τον Γιάννη Μπέζο και μαζί, ως δημοσιογράφος και απομονωμένος συγγραφέας αντίστοιχα.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

«Όρνιθες», σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και ΓιώργουΧρυσοστόμου και ένα μεγάλο θιάσο.

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

«Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου. Ένα έργο – καθρέφτη των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική, με τους Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Αναστασάκη, Γρηγορία Μεθενίτη και Περικλή Σιούντα.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

«Μια άλλη Θήβα», του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τους  Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβριου

Συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μαζί του: ο ZAF.

Και ακολουθούν: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ο Jethro Tull: The Seven Decade, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου οι Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Νατάσσα Μποφίλιου με τη συναυλία της «Κάτι καίγεται 2 – Ο Μεγάλος Κύκλος», το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου «NEPENTHE: 3 Years Anniversary», την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου «CANTADA: 1 Year Anniversary».

Συναυλίες Οκτωβρίου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου Χρήστος Νικολόπουλος & Γιώργος Θεοφάνους: Εκεί που σμίγουν οι χορδές | Μαζί τους: Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάννα Παπαϊωάννου.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου Γιάννης Χαρούλης: Έλα στον Χορό Tour 2025 – The last stop

Πρόσβαση

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19.00 έως τις 21.30 ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο.

Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.

Πληροφορίες

cultureisathens.gr

Προπώληση εισιτηρίων

Intickets.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί για ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει
Editorial 24.08.25

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει

Ο δρόμος για να υπάρξει ισχυρή δημοκρατική παράταξη δεν θα είναι στρωτός και εύκολος. Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον προσφέρουν κακές υπηρεσίες υπονομεύοντας το εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Why Greeks Still Love Their Weekly Street Markets
English edition 24.08.25

Why Greeks Still Love Their Weekly Street Markets

Fresh produce, affordable prices and personal interaction keep Greece’s traditional street markets central to everyday life, though challenges remain for both shoppers and vendors

Σύνταξη
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο