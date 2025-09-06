magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Gipsy Kings: Μια «καυτή» νύχτα με τους αληθινούς βασιλιάδες της Μεσογείου
06 Σεπτεμβρίου 2025

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, μια νύχτα που υπόσχεται να ανάψει φλόγες πάνω από την Αθήνα.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την εκρηκτική τους είσοδο στη διεθνή σκηνή, οι Gipsy Kings με τον εμβληματικό frontman Nicolas Reyes ανεβαίνουν για πρώτη φορά στον ιστορικό λόφο του Λυκαβηττού, σε μία βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει τη νύχτα της Αθήνας σε υπαίθριο tablao.

Με 14 εκατομμύρια πωλήσεις

Ένα Grammy (Best World Music Album, 2013, Savor Flamenco) και τη συλλογή The Best of the Gipsy Kings να μένει 52 συνεχόμενες εβδομάδες στα charts, το συγκρότημα έχει μετατρέψει την παραδοσιακή gitano μουσική σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η οικογενειακή κληρονομιά που γέννησε αυτόν τον ήχο ξεκινά τη δεκαετία του ’60, όταν ο πατέρας του Nicolas, José Reyes, σχημάτισε το θρυλικό ντουέτο φλαμένκο με τον Manitas de Plata–θαυμαστές τους υπήρξαν ο Miles Davis και ο Pablo Picasso.

Όταν οι δρόμοι τους χώρισαν, ο José ίδρυσε το σχήμα Los Reyes με τη στήριξη του νεαρού Nicolas∙ λίγο αργότερα ο τελευταίος άρχισε να παίζει στους δρόμους της Arles και του Saint-Tropez, υιοθετώντας τον αέναο, περιπλανώμενο ρυθμό των gitanos.

Αυτή η περιπλάνηση γέννησε και το όνομα Gipsy Kings: μια φυσική μετεξέλιξη των «Βασιλιάδων» (Reyes) σε «Βασιλιάδες των Τσιγγάνων».

Gipsy Kings: Το αγαπημένο διαχρονικό γκρουπ

Σήμερα, στη σφαίρα του streaming, η διαχρονικότητα του ήχου τους επιβεβαιώνεται με εντυπωσιακούς αριθμούς: το αειθαλές «Bamboléo» μετρά πάνω από 277 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, ενώ το «Volare» ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια.

Περισσότεροι από 6,1 εκατομμύρια μηνιαίοι ακροατές επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μουσική τους, αποδεικνύοντας πως οι Gipsy Kings παραμένουν εξίσου επίκαιροι όσο και θρυλικοί.

Ο ήχος τους έχει «ντύσει» μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας

Από το Hotel California στο The Big Lebowski μέχρι τη latin εκδοχή του «You’ve Got a Friend in Me» στο Toy Story 3, η μουσική τους λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμών και συναισθημάτων — μια ρυθμική αφήγηση χωρίς σύνορα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2025, το Θέατρο Λυκαβηττού θα γεμίσει από φλογερές κιθάρες, παλαμάδες, κρουστά και την ασίγαστη ενέργεια μιας μουσικής που εκτείνεται μέσα από γενιές∙ μιας μουσικής που διηγείται την περιπλανώμενη ιστορία των τσιγγάνων, μεταμορφώνοντας τη Μεσόγειο σε παγκόσμιο soundtrack.

Εισιτήρια

VIP 70€

Α Ζώνη 55€

Β Ζώνη 45€

Γ Ζώνη 35€

Δ Ζώνη 25€

ΑΜΕΑ 25€

Ώρα Έναρξης: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Απόρρητο